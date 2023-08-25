https://ria.ru/20230825/ulovka-1892119992.html
Раскрыта мошенническая уловка по "покупке" доллара за 85 рублей
Раскрыта мошенническая уловка по "покупке" доллара за 85 рублей - РИА Новости, 25.08.2023
Раскрыта мошенническая уловка по "покупке" доллара за 85 рублей
Псевдоброкер воспользовался ситуацией на валютном рынке России и придумал уловку с курсом доллара по 85 рублей для обмана населения, убедился корреспондент РИА... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:09
2023-08-25T04:09
2023-08-25T04:58
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Псевдоброкер воспользовался ситуацией на валютном рынке России и придумал уловку с курсом доллара по 85 рублей для обмана населения, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в Банке России и платформе "Мошеловка". В одном из телеграм-каналов о финансах появилась информация о том, что "на фоне девальвации рубля онлайн-брокер AMarkets зафиксировал курс доллара до 31 августа". На изображении к посту содержится призыв "покупать доллары по 85 рублей". В сообщении утверждается, что "приобрести валюту по выгодному курсу могут как текущие, так и новые клиенты компании". Далее по тексту нет никаких фраз о том, что доллары можно именно купить. Напротив, по условиям акции необходимо внести 300 долларов на счет и после этого на виртуальном счете якобы появится на 15% больше денег в качестве бонуса. Причем вывести этот бонус нельзя. Налицо один из признаков попытки ввести аудиторию в заблуждение, указала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. На сайте самой компании указывается, что она международная, однако при выборе опции "открыть счет" высвечивается кодировка номера телефона (+7) - значит, ресурс ориентирован на людей из России, обратила внимание эксперт. Причем данному сайту менее года, но указано, что люди доверяют брокеру с 2007 года, добавила она. "Стоит отметить, что AMarkets включен в "черный список" Банка России еще в 2021 году и, похоже, после каждой блокировки регулятором постоянно открывает новые сайты. В "черном списке" "Мошеловки" этот брокер также упоминался не раз", - рассказала эксперт. В Банке России подтвердили РИА Новости, что AMarkets включен ЦБ "в предупредительный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке". "Использование актуальной новостной повестки в целом характерно для нелегальных участников финансового рынка как один из способов привлечения новых клиентов. Тема с курсом национальной валюты - не исключение", - указали в регуляторе. По данным ЦБ, интернет, в том числе телеграм-каналы, остается основным способом продвижения услуг нелегалов - в первом полугодии 2023 года 99% нелегальных профучастников работали онлайн. В "Мошеловке" добавили, что в основном предложения псевдоброкеров распространяются через рекламу в телеграм-каналах финансовой тематики.
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Раскрыта мошенническая уловка по "покупке" доллара за 85 рублей
Псевдоброкер придумал уловку с долларом по 85 рублей для обмана россиян
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Псевдоброкер воспользовался ситуацией на валютном рынке России и придумал уловку с курсом доллара по 85 рублей для обмана населения, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в Банке России и платформе "Мошеловка".
В одном из телеграм-каналов о финансах появилась информация о том, что "на фоне девальвации рубля онлайн-брокер AMarkets зафиксировал курс доллара до 31 августа". На изображении к посту содержится призыв "покупать доллары по 85 рублей". В сообщении утверждается, что "приобрести валюту по выгодному курсу могут как текущие, так и новые клиенты компании".
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники
Далее по тексту нет никаких фраз о том, что доллары можно именно купить. Напротив, по условиям акции необходимо внести 300 долларов на счет и после этого на виртуальном счете якобы появится на 15% больше денег в качестве бонуса. Причем вывести этот бонус нельзя. Налицо один из признаков попытки ввести аудиторию в заблуждение, указала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
На сайте самой компании указывается, что она международная, однако при выборе опции "открыть счет" высвечивается кодировка номера телефона (+7) - значит, ресурс ориентирован на людей из России, обратила внимание эксперт. Причем данному сайту менее года, но указано, что люди доверяют брокеру с 2007 года, добавила она.
"Стоит отметить, что AMarkets включен в "черный список" Банка России еще в 2021 году и, похоже, после каждой блокировки регулятором постоянно открывает новые сайты. В "черном списке" "Мошеловки" этот брокер также упоминался не раз", - рассказала эксперт.
В Банке России подтвердили РИА Новости, что AMarkets включен ЦБ
"в предупредительный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке". "Использование актуальной новостной повестки в целом характерно для нелегальных участников финансового рынка как один из способов привлечения новых клиентов. Тема с курсом национальной валюты - не исключение", - указали в регуляторе.
По данным ЦБ, интернет, в том числе телеграм-каналы, остается основным способом продвижения услуг нелегалов - в первом полугодии 2023 года 99% нелегальных профучастников работали онлайн. В "Мошеловке" добавили, что в основном предложения псевдоброкеров распространяются через рекламу в телеграм-каналах финансовой тематики.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram