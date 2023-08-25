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Украина готовит документы для экстрадиции гражданина России из Финляндии

Украина готовит документы для экстрадиции гражданина России из Финляндии - РИА Новости, 25.08.2023

Украина готовит документы для экстрадиции гражданина России из Финляндии

Украинская прокуратура готовит документы для экстрадиции ранее арестованного в Финляндии гражданина РФ, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:22

2023-08-25T22:22

2023-08-25T22:22

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская прокуратура готовит документы для экстрадиции ранее арестованного в Финляндии гражданина РФ, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Ранее в пятницу финские СМИ сообщили, что имя задержанного - Ян Игоревич Петровский. Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы участвовал в отражении атак Украины на стороне ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. "Ведется подготовка к экстрадиции.. В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции личности", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале. Имя задержанного офис генпрокурора не приводит. Отмечается, что на основании запроса прокуратуры 23 августа был задержан компетентными органами Финляндии гражданин России, которого разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации. В офисе генпрокурора добавили, что 15 августа 2023 года в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте лица, для чего финской стороне была предоставлена необходимая информация.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html

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