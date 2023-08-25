https://ria.ru/20230825/uglevodorody-1892112529.html

Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов

Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов - РИА Новости, 25.08.2023

Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов

Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T01:02

2023-08-25T01:02

2023-08-25T01:02

сергей лавров

луис арсе

боливия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. "Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие", - сказал президент. Он добавил, что также обсуждался вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20230802/briks-1887819470.html

боливия

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сергей лавров, луис арсе, боливия