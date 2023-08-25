Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/uglevodorody-1892112529.html
Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов
Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов - РИА Новости, 25.08.2023
Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов
Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:02
2023-08-25T01:02
сергей лавров
луис арсе
боливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df8203c8ad96abc1da8aae36e159cc5f.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. "Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие", - сказал президент. Он добавил, что также обсуждался вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20230802/briks-1887819470.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_5a546efdf42922e895e222bafcf7655b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, луис арсе, боливия
Сергей Лавров, Луис Арсе, Боливия
Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов

Президент Боливии на саммите БРИКС обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости.
"Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие", - сказал президент.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС
2 августа, 16:38
Он добавил, что также обсуждался вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.
 
Сергей ЛавровЛуис АрсеБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала