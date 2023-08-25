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Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года - РИА Новости, 25.08.2023
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17:01 25.08.2023 (обновлено: 18:35 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/udo-1892262243.html
Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года
Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года - РИА Новости, 25.08.2023
Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года
Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:01
2023-08-25T18:35
валерия башкирова
общество
москва
рязанская область
происшествия
московский городской суд
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РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево, следует из материалов на сайте учреждения."Предмет представления, ходатайства, жалобы &lt;...&gt; об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ &lt;...&gt; Результат рассмотрения &lt;...&gt; Удовлетворено", — указано в картотеке дела.В середине ноября 2021 года Солнцевский суд Москвы назначил девушке пять лет колонии-поселения, а также лишил ее права на управление транспортом после освобождения на 2,5 года. Мосгорсуд утвердил приговор через три месяца. По данным сайта Скопинского райсуда, в ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в его удовлетворении было отказано.Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, и тот заменил "неотбытую часть наказания &lt;...&gt; на принудительные работы на срок два года 9 месяцев 26 дней".
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Момент наезда Mazda на троих детей на "зебре" в Москве
По данным Госавтоинспекции, Mazda 3 сбила детей 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске.
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валерия башкирова, общество, москва, рязанская область, происшествия, московский городской суд
Валерия Башкирова, Общество, Москва, Рязанская область, Происшествия, Московский городской суд
Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года

Сбившая троих детей в 2021 году в Москве Валерия Башкирова вышла по УДО

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево, следует из материалов на сайте учреждения.
"Предмет представления, ходатайства, жалобы <...> об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ <...> Результат рассмотрения <...> Удовлетворено", — указано в картотеке дела.

ДТП произошло днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — последние двое умерли в больнице.

Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, но после того, как в больнице умер второй ребенок, прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения. После этого Башкирову поместили в СИЗО.

В середине ноября 2021 года Солнцевский суд Москвы назначил девушке пять лет колонии-поселения, а также лишил ее права на управление транспортом после освобождения на 2,5 года. Мосгорсуд утвердил приговор через три месяца.
По данным сайта Скопинского райсуда, в ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в его удовлетворении было отказано.
Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, и тот заменил "неотбытую часть наказания <...> на принудительные работы на срок два года 9 месяцев 26 дней".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Валерия БашкироваОбществоМоскваРязанская областьПроисшествияМосковский городской суд
 
 
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