Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года
Сбившая троих детей в 2021 году в Москве Валерия Башкирова вышла по УДО
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево, следует из материалов на сайте учреждения.
"Предмет представления, ходатайства, жалобы <...> об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ <...> Результат рассмотрения <...> Удовлетворено", — указано в картотеке дела.
ДТП произошло днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — последние двое умерли в больнице.
Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, но после того, как в больнице умер второй ребенок, прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения. После этого Башкирову поместили в СИЗО.
В середине ноября 2021 года Солнцевский суд Москвы назначил девушке пять лет колонии-поселения, а также лишил ее права на управление транспортом после освобождения на 2,5 года. Мосгорсуд утвердил приговор через три месяца.
По данным сайта Скопинского райсуда, в ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в его удовлетворении было отказано.
Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, и тот заменил "неотбытую часть наказания <...> на принудительные работы на срок два года 9 месяцев 26 дней".