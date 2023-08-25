Женщина, сбившая трех детей в Москве, вышла по УДО через два года

ДТП произошло днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — последние двое умерли в больнице.

Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, но после того, как в больнице умер второй ребенок, прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения. После этого Башкирову поместили в СИЗО.