https://ria.ru/20230825/udar-1892189984.html

Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ

Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ

Удар российской авиации по ВСУ в районе Работино Запорожской области предотвратил наступление противника, которое ожидалось минувшей ночью в этом направлении,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:06

2023-08-25T13:06

2023-08-25T13:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ян гагин

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Удар российской авиации по ВСУ в районе Работино Запорожской области предотвратил наступление противника, которое ожидалось минувшей ночью в этом направлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в районе Работино противник сосредоточил около 100 единиц техники и большое количество живой силы. "Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов", - сказал Гагин в эфире Первого канала. Ранее в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что "при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему". ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.

https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ян гагин