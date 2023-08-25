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Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/udar-1892189984.html
Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ
Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ
Удар российской авиации по ВСУ в районе Работино Запорожской области предотвратил наступление противника, которое ожидалось минувшей ночью в этом направлении,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:06
2023-08-25T13:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ян гагин
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Удар российской авиации по ВСУ в районе Работино Запорожской области предотвратил наступление противника, которое ожидалось минувшей ночью в этом направлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в районе Работино противник сосредоточил около 100 единиц техники и большое количество живой силы. "Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов", - сказал Гагин в эфире Первого канала. Ранее в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что "при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему". ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин
Удар российских военных у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ

Гагин: удар по ВСУ у Работино предотвратил ночное наступление в этом направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Удар российской авиации по ВСУ в районе Работино Запорожской области предотвратил наступление противника, которое ожидалось минувшей ночью в этом направлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в районе Работино противник сосредоточил около 100 единиц техники и большое количество живой силы.
"Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов", - сказал Гагин в эфире Первого канала.
Ранее в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что "при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему".
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЯн Гагин
 
 
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