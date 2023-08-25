https://ria.ru/20230825/uchebnik-1892136621.html
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы - РИА Новости, 25.08.2023
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы
Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:49
2023-08-25T08:49
2023-08-25T12:00
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — сказал он.Глава Минпросвещения подчеркнул, что качественное историческое образование должно стать опорой в условиях информационной войны и попыток Запада исказить правду.Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года, что позволит создать единство образовательного пространства, добавил Кравцов.Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы
Кравцов: новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят в школы
НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России
и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — сказал он.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что качественное историческое образование должно стать опорой в условиях информационной войны и попыток Запада исказить правду.
Работу над созданием учебника возглавил помощник президента Владимир Мединский. В него вошли как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года, что позволит создать единство образовательного пространства, добавил Кравцов.
Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске
в рамках форума "Технопром-2023".
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