https://ria.ru/20230825/uchebnik-1892136621.html

Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы

Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы - РИА Новости, 25.08.2023

Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы

Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:49

2023-08-25T08:49

2023-08-25T12:00

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

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сн_образование

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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — сказал он.Глава Минпросвещения подчеркнул, что качественное историческое образование должно стать опорой в условиях информационной войны и попыток Запада исказить правду.Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года, что позволит создать единство образовательного пространства, добавил Кравцов.Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование