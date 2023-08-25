Рейтинг@Mail.ru
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
08:49 25.08.2023 (обновлено: 12:00 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/uchebnik-1892136621.html
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы - РИА Новости, 25.08.2023
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы
Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:49
2023-08-25T12:00
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889265205_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_90078b055a59494b58a4e609a95c56ed.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — сказал он.Глава Минпросвещения подчеркнул, что качественное историческое образование должно стать опорой в условиях информационной войны и попыток Запада исказить правду.Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года, что позволит создать единство образовательного пространства, добавил Кравцов.Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889265205_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb27f8f768c85bc1c6a45f08ae6eb85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы

Кравцов: новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят в школы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПечать обложек учебников для учеников старших классов
Печать обложек учебников для учеников старших классов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Печать обложек учебников для учеников старших классов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Новый учебник по истории для 11-х классов поставят во все российские школы до начала учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — сказал он.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что качественное историческое образование должно стать опорой в условиях информационной войны и попыток Запада исказить правду.

Работу над созданием учебника возглавил помощник президента Владимир Мединский. В него вошли как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года, что позволит создать единство образовательного пространства, добавил Кравцов.
Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для 10–11 классов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Патрушев назвал цель нового российского учебника истории
22 августа, 07:26
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала