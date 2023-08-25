https://ria.ru/20230825/turtsiya-1892184349.html

Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на зарубежных курортах

Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на зарубежных курортах - РИА Новости, 25.08.2023

Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на зарубежных курортах

Туроператоры сообщили о постепенном снижении цен на популярных зарубежных направлениях в связи с окончанием летнего сезона, сообщает RTN. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

туризм

новости - туризм

турция

оаэ

египет

coral travel

интурист

куда можно лететь

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Туроператоры сообщили о постепенном снижении цен на популярных зарубежных направлениях в связи с окончанием летнего сезона, сообщает RTN.В первую очередь, дешевеет Турция, но и на курортах ОАЭ, Египта и Таиланда осенью можно отдохнуть по привлекательным ценам."Турция осенью не случайно занимает первое место в продажах, так как в сентябре и октябре там отличная погода, а цены значительно ниже летних. Спрос на эти месяцы всегда высокий, и мы рассчитываем, что бархатный сезон будет успешным и в этом году", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.По словам эксперта, самые популярные отели в Турции – “пять звезд” и выше, в общем объеме продаж на них приходится более 80 процентов. Гостиницы, где работают детские клубы, в бархатный сезон востребованы у семей с дошкольниками.В пятерку топ-направлений у Coral Travel, помимо Турции, входят Египет, Эмираты, Россия и Таиланд.Как сообщила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, летом в топе оказались многие зимние направления, они же лидируют по продажам на осенний сезон."Традиционно первое место сейчас за Турцией, на втором и третьем – Египет и ОАЭ за счет очень хороших цен, особенно на фоне Турции, для которой сентябрь по-прежнему "летний" месяц, и реальные скидки начинаются лишь с середины октября. Египет на сентябрь получается примерно на 30 процентов дешевле Турции", – рассказала она.При этом, по словам эксперта, ОАЭ, для которых сентябрь еще невысокий сезон, дают скидки 40-60 процентов, причем даже топовые отели. "Они могут себе это позволить, потому что не загружены. В ноябре картина будет уже совсем другая. При этом и ОАЭ, и Египет выставляют цены в долларах, а не в евро, как Турция. Египет вообще оказался самым бюджетным направлением как для летнего отдыха, так и в бархатный сезон", – пояснила Домостроева.В турагентствах также отмечают, что в последние годы бархатный сезон в Турции длится даже не до середины, а до конца октября – начала ноября."Сказывается потепление климата. И если в августе туда едут семьи с детьми, которым было важно вывезти детей на море до начала учебного года, то осенью приезжают туристы, выбирающие спокойный отдых и мягкую погоду. Многие наши клиенты знают, что с сентября цены идут вниз, а отдыхающих на пляжах становится меньше", – рассказала директор турагентства "Орион" Ирина Санеева.К ноябрю, по ее словам, доля Турции будет постепенно уменьшаться, а Египта и азиатских стран, прежде всего Таиланда, – нарастать. "У нас Таиланд активно спрашивали все лето и сейчас, на бархатный сезон. Очень популярна оказалась также Шри-Ланка", – отметила Санеева.Она добавила, что скидки в Турции осенью предлагают в первую очередь отели, ориентированные на семейный отдых, так как туристов с детьми становится меньше.

https://ria.ru/20230824/kurorty-1891806066.html

https://ria.ru/20230825/barkhatnyy-1892038452.html

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оаэ

египет

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