https://ria.ru/20230825/tuapse-1892159136.html

Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой

Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой - РИА Новости, 25.08.2023

Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой

Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта с применением стрельб, движение судов РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:06

2023-08-25T11:06

2023-08-25T12:02

туапсе

краснодарский край

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887586293_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00dd019de95ff922876978c4b3c7922b.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта с применением стрельб, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, сообщили в районной администрации. "В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе. Просьба к жителям и гостям соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения пройдут с 11.00 до 15.00.

https://ria.ru/20230823/ucheniya-1891791085.html

туапсе

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

туапсе, краснодарский край, безопасность