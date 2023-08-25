https://ria.ru/20230825/tuapse-1892159136.html
Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой
Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой - РИА Новости, 25.08.2023
Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой
Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта с применением стрельб, движение судов РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:06
2023-08-25T11:06
2023-08-25T12:02
туапсе
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта с применением стрельб, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, сообщили в районной администрации. "В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе. Просьба к жителям и гостям соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения пройдут с 11.00 до 15.00.
https://ria.ru/20230823/ucheniya-1891791085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, краснодарский край, безопасность
Туапсе, Краснодарский край, Безопасность
Администрация Туапсе предупредила о морских учениях со стрельбой
Власти Туапсе предупредили об учениях со стрельбой в акватории порта