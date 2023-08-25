https://ria.ru/20230825/tsiklon-1892130189.html

Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 25.08.2023

Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света

Циклон в пятницу привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T07:17

2023-08-25T07:17

2023-08-25T07:18

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон в пятницу привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка". Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников. "С 5.00 до 13.00 (22.00 – 06.00 мск) на территории краевой столицы произошли 8 отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Сейчас электроснабжение части абонентов уже восстановлено. Прокуратура контролирует восстановление света. Проверки продолжаются, по их результатам будет принят комплекс мер реагирования.

https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892126830.html

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

владивосток

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владивосток, происшествия