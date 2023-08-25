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Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 25.08.2023
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07:17 25.08.2023 (обновлено: 07:18 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tsiklon-1892130189.html
Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света
Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света
Циклон в пятницу привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:17
2023-08-25T07:18
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон в пятницу привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка". Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников. "С 5.00 до 13.00 (22.00 – 06.00 мск) на территории краевой столицы произошли 8 отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Сейчас электроснабжение части абонентов уже восстановлено. Прокуратура контролирует восстановление света. Проверки продолжаются, по их результатам будет принят комплекс мер реагирования.
https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892126830.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке циклон привел к отключениям электричества у 70 тысяч жителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили во время ливня на улице Набережная во Владивостоке
Автомобили во время ливня на улице Набережная во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили во время ливня на улице Набережная во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Циклон в пятницу привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья.
На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка". Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников.
Автомобили во время сильных дождей во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов
06:12
"С 5.00 до 13.00 (22.00 – 06.00 мск) на территории краевой столицы произошли 8 отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей", - говорится в сообщении.
Сейчас электроснабжение части абонентов уже восстановлено.
Прокуратура контролирует восстановление света. Проверки продолжаются, по их результатам будет принят комплекс мер реагирования.
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