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Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,4 процента
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,4 процента - РИА Новости, 25.08.2023
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,4 процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 9,4%, до 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:18
2023-08-25T19:18
2023-08-25T19:22
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 9,4%, до 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357 долларов за тысячу кубометров (+0,1%). Ценовой максимум в пятницу составил 398,8 доллара (+11,8%), ценовой минимум - 351,5 доллара (-1,5%). Последние фьючерсы торговались по 390,3 доллара (+9,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 356,7 доллара за тысячу кубометров.В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на заявление профсоюза Offshore Alliance сообщило, что работники морских газовых платформ большинством голосов поддержали условия, достигнутые в рамках переговоров с компанией Woodside по улучшению условий и оплаты труда. Это, как пишет агентство, предотвратило забастовку.Ранее сообщалось о планах работников морских газовых платформ Woodside Energy Group в Австралии провести забастовку 2 сентября. Это могло бы привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).
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экономика, европа, нидерланды, австралия
Экономика, Европа, Нидерланды, Австралия
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,4 процента
ICE: биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 9,4%