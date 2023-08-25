https://ria.ru/20230825/tritiy-1892156235.html

В Японии взяли пробы воды, сброшенной с аварийной "Фукусимы"

В Японии взяли пробы воды, сброшенной с аварийной "Фукусимы" - РИА Новости, 25.08.2023

В Японии взяли пробы воды, сброшенной с аварийной "Фукусимы"

Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:54

2023-08-25T10:54

2023-08-25T10:54

фукусима-1

в мире

япония

tepco

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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы. "В результате анализа взятых днем 24 августа проб разведенной воды, которая прошла очистку системой ALPS, было установлено, что концентрация трития в ней находится в пределах установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена", - отметили представители компании в ходе пресс-конференции. В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фукусима-1, в мире, япония, tepco