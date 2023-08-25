https://ria.ru/20230825/trevoga-1892315611.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:27
2023-08-25T20:27
2023-08-25T20:33
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги первый прозвучал в Киеве - в 20.20 (совпадает с мск). В течении двух минут тревога распространилась на все регионы страны.Ранее в пятницу на всей территории Украины тревогу объявляли дважды, спустя некоторое время она была отменена.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу