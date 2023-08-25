https://ria.ru/20230825/trevoga-1892138148.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:02
2023-08-25T09:02
2023-08-25T09:05
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – в 8.45 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230825/trevoga-1892120268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу