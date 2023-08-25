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Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга - РИА Новости, 25.08.2023
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12:09 25.08.2023 (обновлено: 13:15 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/trepova-1892173653.html
Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга
Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга - РИА Новости, 25.08.2023
Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга
Басманный суд Москвы до 2 декабря продлил срок ареста Дарье Треповой — фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:09
2023-08-25T13:15
происшествия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 2 декабря продлил срок ареста Дарье Треповой — фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Треповой меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря", - рассказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме. Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Физические лица, внесенные в перечень террористов.** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html
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происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга

Суд продлил до декабря арест Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 2 декабря продлил срок ареста Дарье Треповой — фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Треповой меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.
Дарья Трепова
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
25 июля, 09:04
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Физические лица, внесенные в перечень террористов.
** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.
*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
13 апреля, 14:42
 
ПроисшествияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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