https://ria.ru/20230825/trepova-1892173653.html

Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга

Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга - РИА Новости, 25.08.2023

Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в кафе Петербурга

Басманный суд Москвы до 2 декабря продлил срок ареста Дарье Треповой — фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:09

2023-08-25T12:09

2023-08-25T13:15

происшествия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 2 декабря продлил срок ареста Дарье Треповой — фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Треповой меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря", - рассказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме. Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Физические лица, внесенные в перечень террористов.** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html

https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге