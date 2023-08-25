https://ria.ru/20230825/tramp-1892331544.html

Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке

Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке - РИА Новости, 25.08.2023

Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке

Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T23:07

2023-08-25T23:07

2023-08-25T23:32

в мире

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флорида

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эрик трамп

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, назвал эти данные "не соответствующими действительности". "Zillow стремится к точности на нашем сайте и если нам становится известно о неправильной информации, то мы незамедлительно обновляем ее. После расследования выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности", - говорится в комментарии сервиса, опубликованном изданием Newsweek. Уточняется, что статус по объекту изменен с "продан" на "вне рынка". Ранее издание New York Post со ссылкой на данные интернет-ресурсов по поиску недвижимости сообщило о том, что знаменитое поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, принадлежащее Дональду Трампу, могло быть продано за 422 миллиона долларов. Данные о продаже курорта появились в сети спустя несколько часов после того, как экс-президент в четверг приехал в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия для сдачи властям. Указанный на сайте объектов недвижимости адрес в точности совпадал с адресом Мар-а-Лаго. Сам экс-президент пока никак не прокомментировал слухи о продаже, однако его старший сын Эрик Трамп заявил изданию, что данное сообщение является ложным, Мар-а-Лаго "не было продано и никогда не будет".

https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

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в мире, сша, флорида, джорджия, эрик трамп