Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке
Опубликовавший данные о продаже поместья Трампа портал заявил об ошибке
© AP Photo / Carolyn KasterПоместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, назвал эти данные "не соответствующими действительности".
"Zillow стремится к точности на нашем сайте и если нам становится известно о неправильной информации, то мы незамедлительно обновляем ее. После расследования выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности", - говорится в комментарии сервиса, опубликованном изданием Newsweek.
Уточняется, что статус по объекту изменен с "продан" на "вне рынка".
Ранее издание New York Post со ссылкой на данные интернет-ресурсов по поиску недвижимости сообщило о том, что знаменитое поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, принадлежащее Дональду Трампу, могло быть продано за 422 миллиона долларов.
Данные о продаже курорта появились в сети спустя несколько часов после того, как экс-президент в четверг приехал в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия для сдачи властям. Указанный на сайте объектов недвижимости адрес в точности совпадал с адресом Мар-а-Лаго.
Сам экс-президент пока никак не прокомментировал слухи о продаже, однако его старший сын Эрик Трамп заявил изданию, что данное сообщение является ложным, Мар-а-Лаго "не было продано и никогда не будет".