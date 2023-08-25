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Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке - РИА Новости, 25.08.2023
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23:07 25.08.2023 (обновлено: 23:32 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892331544.html
Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке
Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке - РИА Новости, 25.08.2023
Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке
Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T23:07
2023-08-25T23:32
в мире
сша
флорида
джорджия
эрик трамп
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, назвал эти данные "не соответствующими действительности". "Zillow стремится к точности на нашем сайте и если нам становится известно о неправильной информации, то мы незамедлительно обновляем ее. После расследования выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности", - говорится в комментарии сервиса, опубликованном изданием Newsweek. Уточняется, что статус по объекту изменен с "продан" на "вне рынка". Ранее издание New York Post со ссылкой на данные интернет-ресурсов по поиску недвижимости сообщило о том, что знаменитое поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, принадлежащее Дональду Трампу, могло быть продано за 422 миллиона долларов. Данные о продаже курорта появились в сети спустя несколько часов после того, как экс-президент в четверг приехал в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия для сдачи властям. Указанный на сайте объектов недвижимости адрес в точности совпадал с адресом Мар-а-Лаго. Сам экс-президент пока никак не прокомментировал слухи о продаже, однако его старший сын Эрик Трамп заявил изданию, что данное сообщение является ложным, Мар-а-Лаго "не было продано и никогда не будет".
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в мире, сша, флорида, джорджия, эрик трамп
В мире, США, Флорида, Джорджия, Эрик Трамп
Портал, опубликовавший данные о продаже поместья Трампа, заявил об ошибке

Опубликовавший данные о продаже поместья Трампа портал заявил об ошибке

© AP Photo / Carolyn KasterПоместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, где ранее появилась информация о проданном за 422 миллиона долларов поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, назвал эти данные "не соответствующими действительности".
"Zillow стремится к точности на нашем сайте и если нам становится известно о неправильной информации, то мы незамедлительно обновляем ее. После расследования выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности", - говорится в комментарии сервиса, опубликованном изданием Newsweek.
Уточняется, что статус по объекту изменен с "продан" на "вне рынка".
Ранее издание New York Post со ссылкой на данные интернет-ресурсов по поиску недвижимости сообщило о том, что знаменитое поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, принадлежащее Дональду Трампу, могло быть продано за 422 миллиона долларов.
Данные о продаже курорта появились в сети спустя несколько часов после того, как экс-президент в четверг приехал в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия для сдачи властям. Указанный на сайте объектов недвижимости адрес в точности совпадал с адресом Мар-а-Лаго.
Сам экс-президент пока никак не прокомментировал слухи о продаже, однако его старший сын Эрик Трамп заявил изданию, что данное сообщение является ложным, Мар-а-Лаго "не было продано и никогда не будет".
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме
Вчера, 15:57
 
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