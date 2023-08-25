https://ria.ru/20230825/tramp-1892163458.html

Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом

Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом

Экс-президент США Дональд Трамп назвал ужасным опытом фотографирование при аресте в тюрьме. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:21

2023-08-25T11:21

2023-08-25T11:21

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дональд трамп

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал ужасным опытом фотографирование при аресте в тюрьме. "Это ужасный опыт, я никогда не слышал слова "магшот" (снимок при аресте - ред.). Этому меня не учили в Уортонской школе бизнеса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, назвав день своего ареста печальным для страны. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, сша