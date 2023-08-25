https://ria.ru/20230825/tramp-1892163458.html
Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом
Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом
Экс-президент США Дональд Трамп назвал ужасным опытом фотографирование при аресте в тюрьме. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:21
2023-08-25T11:21
2023-08-25T11:21
в мире
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал ужасным опытом фотографирование при аресте в тюрьме. "Это ужасный опыт, я никогда не слышал слова "магшот" (снимок при аресте - ред.). Этому меня не учили в Уортонской школе бизнеса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, назвав день своего ареста печальным для страны. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом
Трамп назвал фотографирование при аресте в тюрьме ужасным опытом