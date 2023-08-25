https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html

Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца

Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца - РИА Новости, 25.08.2023

Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца

Сын Дональда Трампа начал продажу мерчандайза с изображением тюремной фотографии своего отца. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:19

2023-08-25T06:19

2023-08-25T06:19

джорджия

дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сын Дональда Трампа начал продажу мерчандайза с изображением тюремной фотографии своего отца. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон. "Чтобы было ясно, вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой. В отличие от многих, я не буду пытаться нажиться на этом, но сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь", - написал Дональд Трамп-младший в соцсети Х (экс-Twitter). Представленный на сайте ассортимент включает в себя футболки, кружки и постеры с тюремной фотографией экс-президента. Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230825/bayden-1892124236.html

https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html

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