Трамп опубликовал первый с 2021 года твит
Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот).
Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.
© Скриншот поста Трампа с его страницы в XПост Трампа в соцсети X (бывший Twitter), выложенный им впервые с 2021 года
© Скриншот поста Трампа с его страницы в X
Пост Трампа в соцсети X (бывший Twitter), выложенный им впервые с 2021 года
Трамп в посте в X добавил к своей тюремной фотографии надписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.