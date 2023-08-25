https://ria.ru/20230825/tramp-1892121407.html

Трамп опубликовал первый с 2021 года твит

Трамп опубликовал первый с 2021 года твит - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп опубликовал первый с 2021 года твит

Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот). РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:50

2023-08-25T04:50

2023-08-25T05:28

дональд трамп

сша

джорджия

илон маск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот).Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.Трамп в посте в X добавил к своей тюремной фотографии надписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892118959.html

сша

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, джорджия, илон маск, в мире