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Трамп опубликовал первый с 2021 года твит - РИА Новости, 25.08.2023
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04:50 25.08.2023 (обновлено: 05:28 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892121407.html
Трамп опубликовал первый с 2021 года твит
Трамп опубликовал первый с 2021 года твит - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп опубликовал первый с 2021 года твит
Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот). РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:50
2023-08-25T05:28
дональд трамп
сша
джорджия
илон маск
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот).Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.Трамп в посте в X добавил к своей тюремной фотографии надписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
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дональд трамп, сша, джорджия, илон маск, в мире
Дональд Трамп, США, Джорджия, Илон Маск, В мире
Трамп опубликовал первый с 2021 года твит

Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (экс-Twitter), экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот).
Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.
© Скриншот поста Трампа с его страницы в XПост Трампа в соцсети X (бывший Twitter), выложенный им впервые с 2021 года
Пост Трампа в соцсети X (бывший Twitter), выложенный им впервые с 2021 года
© Скриншот поста Трампа с его страницы в X
Пост Трампа в соцсети X (бывший Twitter), выложенный им впервые с 2021 года
Трамп в посте в X добавил к своей тюремной фотографии надписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Дональд ТрампСШАДжорджияИлон МаскВ мире
 
 
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