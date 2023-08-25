https://ria.ru/20230825/tramp-1892120653.html

Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом

Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом

Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю США главой государства - бывшим или настоящим, - которого сфотографировали при аресте, так называемый РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:25

2023-08-25T04:25

2023-08-25T04:27

джорджия

сша

дональд трамп

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892120530_0:565:2048:1717_1920x0_80_0_0_96ce63192c36c61a87e3c51388d955ae.jpg

АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю США главой государства - бывшим или настоящим, - которого сфотографировали при аресте, так называемый магшот экс-президента распространил офис шерифа округа Фултон. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. В предыдущих трех случаях Трамп "сдавался властям" в здании суда, где его магшот не делали. Арест Трампа продлился около получаса, он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов по договоренности с властями. Сам Трамп обвинения в свой адрес ни по одному из дел не признает. Покидая Джорджию, он заявил, что не сделал ничего плохого, а расследования против него являются пародией на правосудие. Первое судебное заседание с участием Трампа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии намечено на начало сентября. Ему формально зачитают обвинения и предложат ответить, признает он себя виновным или нет.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892118959.html

https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джорджия, сша, дональд трамп, в мире