https://ria.ru/20230825/tramp-1892120653.html
Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом
Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом
Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю США главой государства - бывшим или настоящим, - которого сфотографировали при аресте, так называемый РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:25
2023-08-25T04:25
2023-08-25T04:27
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю США главой государства - бывшим или настоящим, - которого сфотографировали при аресте, так называемый магшот экс-президента распространил офис шерифа округа Фултон. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. В предыдущих трех случаях Трамп "сдавался властям" в здании суда, где его магшот не делали. Арест Трампа продлился около получаса, он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов по договоренности с властями. Сам Трамп обвинения в свой адрес ни по одному из дел не признает. Покидая Джорджию, он заявил, что не сделал ничего плохого, а расследования против него являются пародией на правосудие. Первое судебное заседание с участием Трампа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии намечено на начало сентября. Ему формально зачитают обвинения и предложат ответить, признает он себя виновным или нет.
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джорджия, сша, дональд трамп, в мире
Джорджия, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом
Трамп стал первым президентом США, которого сфотографировали при аресте
АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю США главой государства - бывшим или настоящим, - которого сфотографировали при аресте, так называемый магшот экс-президента распространил офис шерифа округа Фултон.
Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия
, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
В предыдущих трех случаях Трамп "сдавался властям" в здании суда, где его магшот не делали.
Арест Трампа продлился около получаса, он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов по договоренности с властями.
Сам Трамп обвинения в свой адрес ни по одному из дел не признает. Покидая Джорджию, он заявил, что не сделал ничего плохого, а расследования против него являются пародией на правосудие.
Первое судебное заседание с участием Трампа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии намечено на начало сентября. Ему формально зачитают обвинения и предложат ответить, признает он себя виновным или нет.
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом