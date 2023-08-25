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Стал известен вес Трампа - РИА Новости, 25.08.2023
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03:42 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/tramp-1892118959.html
Стал известен вес Трампа
Стал известен вес Трампа - РИА Новости, 25.08.2023
Стал известен вес Трампа
Непродолжительный арест Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности вес экс-президента США – 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:42
2023-08-25T03:42
джорджия
дональд трамп
сша
флорида
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Непродолжительный арест Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности вес экс-президента США – 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. Основные физические параметры указаны в учетной записи Трампа на сайте тюрьмы округа Фултон. Экс-президент там описан как белый голубоглазый блондин или обладатель рыжеватой шевелюры – в буквальном переводе "клубничного" оттенка, упомянуты также его адрес во Флориде, инкриминируемые статьи и суммы залогов. Трамп провел под арестом около получаса, был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов и сейчас едет в кортеже к аэропорту. Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html
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джорджия, дональд трамп, сша, флорида, в мире
Джорджия, Дональд Трамп, США, Флорида, В мире
Стал известен вес Трампа

Арест Трампа раскрыл вес экс-президента США, он составил 97,5 килограмма

© AP Photo / Patrick SemanskyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Непродолжительный арест Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности вес экс-президента США – 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра.
Основные физические параметры указаны в учетной записи Трампа на сайте тюрьмы округа Фултон.
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Экс-президент там описан как белый голубоглазый блондин или обладатель рыжеватой шевелюры – в буквальном переводе "клубничного" оттенка, упомянуты также его адрес во Флориде, инкриминируемые статьи и суммы залогов.
Трамп провел под арестом около получаса, был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов и сейчас едет в кортеже к аэропорту.
Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.
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