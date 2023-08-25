https://ria.ru/20230825/tramp-1892118959.html

Стал известен вес Трампа

Стал известен вес Трампа - РИА Новости, 25.08.2023

Стал известен вес Трампа

Непродолжительный арест Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности вес экс-президента США – 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:42

2023-08-25T03:42

2023-08-25T03:42

джорджия

дональд трамп

сша

флорида

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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Непродолжительный арест Дональда Трампа в штате Джорджия сделал достоянием гласности вес экс-президента США – 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. Основные физические параметры указаны в учетной записи Трампа на сайте тюрьмы округа Фултон. Экс-президент там описан как белый голубоглазый блондин или обладатель рыжеватой шевелюры – в буквальном переводе "клубничного" оттенка, упомянуты также его адрес во Флориде, инкриминируемые статьи и суммы залогов. Трамп провел под арестом около получаса, был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов и сейчас едет в кортеже к аэропорту. Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.

https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html

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джорджия

сша

флорида

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джорджия, дональд трамп, сша, флорида, в мире