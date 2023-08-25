Рейтинг@Mail.ru
Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 25.08.2023 (обновлено: 03:44 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892118399.html
Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности
Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности
Экс-президент США Дональд Трамп заявил после скоротечного ареста в штате Джорджия, что ни в чем не виноват, а дело против него является вмешательством в выборы. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:29
2023-08-25T03:44
дональд трамп
сша
джорджия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg
АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил после скоротечного ареста в штате Джорджия, что ни в чем не виноват, а дело против него является вмешательством в выборы."То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал Трамп журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.Несмотря на четыре пакета уголовных обвинений, Трамп продолжает претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e98b2ecafc05a00171e994cafc02bec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, джорджия, в мире
Дональд Трамп, США, Джорджия, В мире
Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности

Трамп заявил о невиновности и назвал дело против него вмешательством в выборы

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил после скоротечного ареста в штате Джорджия, что ни в чем не виноват, а дело против него является вмешательством в выборы.
«
"То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал Трамп журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.
Несмотря на четыре пакета уголовных обвинений, Трамп продолжает претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом
02:45
 
Дональд ТрампСШАДжорджияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала