https://ria.ru/20230825/tramp-1892118399.html

Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности

Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп после непродолжительного ареста заявил о своей невиновности

Экс-президент США Дональд Трамп заявил после скоротечного ареста в штате Джорджия, что ни в чем не виноват, а дело против него является вмешательством в выборы. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:29

2023-08-25T03:29

2023-08-25T03:44

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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил после скоротечного ареста в штате Джорджия, что ни в чем не виноват, а дело против него является вмешательством в выборы."То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал Трамп журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.Несмотря на четыре пакета уголовных обвинений, Трамп продолжает претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.

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дональд трамп, сша, джорджия, в мире