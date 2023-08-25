https://ria.ru/20230825/tramp-1892117141.html

Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста

Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста

Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после непродолжительного ареста. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:01

2023-08-25T03:01

2023-08-25T07:39

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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после непродолжительного ареста.Местные телеканалы в прямом эфире показали отъезд кортежа от здания тюрьмы округа Фултон, где Трамп был внесен в списки заключенных.Под стражей экс-президент пробыл около получаса. Он заранее договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов. Что включала в себя процедура ареста, пока не сообщается.Сам Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности, а дело против него назвал вмешательством в выборы. "То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html

https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html

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джорджия, в мире, дональд трамп, сша