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Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста - РИА Новости, 25.08.2023
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03:01 25.08.2023 (обновлено: 07:39 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892117141.html
Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста
Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста
Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после непродолжительного ареста. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:01
2023-08-25T07:39
джорджия
в мире
дональд трамп
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после непродолжительного ареста.Местные телеканалы в прямом эфире показали отъезд кортежа от здания тюрьмы округа Фултон, где Трамп был внесен в списки заключенных.Под стражей экс-президент пробыл около получаса. Он заранее договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов. Что включала в себя процедура ареста, пока не сообщается.Сам Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности, а дело против него назвал вмешательством в выборы. "То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html
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джорджия, в мире, дональд трамп, сша
Джорджия, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп покинул тюрьму в Джорджии после непродолжительного ареста

Трамп прошел в тюрьме процедуру ареста и освобожден под залог

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после непродолжительного ареста.
Местные телеканалы в прямом эфире показали отъезд кортежа от здания тюрьмы округа Фултон, где Трамп был внесен в списки заключенных.
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Под стражей экс-президент пробыл около получаса. Он заранее договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов. Что включала в себя процедура ареста, пока не сообщается.
Сам Трамп после выхода из тюрьмы заявил о своей невиновности, а дело против него назвал вмешательством в выборы. "То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он журналистам у трапа самолета перед вылетом из Атланты.
Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 его приближенным попытки рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
Трамп, для которого это уже четвертый пакет уголовных обвинений, настаивает на своей невиновности.
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