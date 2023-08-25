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Трампа взяли под арест - РИА Новости, 25.08.2023
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02:56 25.08.2023 (обновлено: 02:59 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892116914.html
Трампа взяли под арест
Трампа взяли под арест - РИА Новости, 25.08.2023
Трампа взяли под арест
Экс-президент США Дональд Трамп официально помещен под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:56
2023-08-25T02:59
дональд трамп
джорджия
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп официально помещен под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия.Его данные – имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи – появились на сайте тюрьмы округа Фултон, куда Трамп недавно приехал, чтобы сдаться властям.По предварительной договоренности сторон, его должны вскоре освободить под залог в 200 тысяч долларов. Процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.Следствие утверждает, что после президентских выборов 2020 года Трамп, в частности, требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему не достающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признает и продолжает утверждать, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.
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дональд трамп, джорджия, сша, в мире
Дональд Трамп, Джорджия, США, В мире
Трампа взяли под арест

Прибывшего в тюрьму Атланты Трампа официально поместили под арест

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп официально помещен под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия.
Его данные – имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи – появились на сайте тюрьмы округа Фултон, куда Трамп недавно приехал, чтобы сдаться властям.
По предварительной договоренности сторон, его должны вскоре освободить под залог в 200 тысяч долларов. Процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
Следствие утверждает, что после президентских выборов 2020 года Трамп, в частности, требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему не достающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признает и продолжает утверждать, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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02:45
 
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