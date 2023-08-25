https://ria.ru/20230825/tramp-1892116513.html

Трамп прибыл в тюрьму Атланты сдаваться властям

Трамп прибыл в тюрьму Атланты сдаваться властям - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп прибыл в тюрьму Атланты сдаваться властям

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в городе Атланта, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке рэкетирскими методами переиграть в свою... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:51

2023-08-25T02:51

2023-08-25T02:51

дональд трамп

в мире

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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в городе Атланта, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке рэкетирскими методами переиграть в свою пользу выборы в штате Джорджия, передает корреспондент РИА Новости. В тюрьме округа Фултон Трампа формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. Процедура обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Кортеж экс-президента остановился у заднего входа в тюрьму, который перегорожен несколькими автобусами. Вокруг тюрьмы дежурят крупные силы полиции, в небе кружат вертолеты. Движение по всем прилегающим улицам полностью перекрыто. У тюрьмы собрались несколько сотен человек, половину из них составляют сторонники Трампа, которые выкрикивают лозунги в его поддержку. Остальные – журналисты. Нарушений общественного порядка не фиксируется, полиция ведет себя спокойно.

https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html

https://ria.ru/20230824/tramp-1891879699.html

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дональд трамп, в мире