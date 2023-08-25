https://ria.ru/20230825/tramp-1892115724.html

Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям

Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям

Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:22

2023-08-25T02:22

2023-08-25T02:33

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия.Телеканалы в прямом эфире показывают приземление частного авиалайнера и выход Трампа из самолета.Из аэропорта экс-президент поедет в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. Трамп настаивает на своей невиновности так же, как ранее отверг три других пакета уголовных обвинений.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html

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атланта, сша, джорджия, дональд трамп, в мире