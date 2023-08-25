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Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям - РИА Новости, 25.08.2023
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02:22 25.08.2023 (обновлено: 02:33 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tramp-1892115724.html
Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям
Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям
Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:22
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сша
джорджия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия.Телеканалы в прямом эфире показывают приземление частного авиалайнера и выход Трампа из самолета.Из аэропорта экс-президент поедет в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. Трамп настаивает на своей невиновности так же, как ранее отверг три других пакета уголовных обвинений.
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атланта, сша, джорджия, дональд трамп, в мире
Атланта, США, Джорджия, Дональд Трамп, В мире
Трамп прилетел в Атланту, чтобы "сдаться" властям

Экс-президент США Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия.
Телеканалы в прямом эфире показывают приземление частного авиалайнера и выход Трампа из самолета.
Из аэропорта экс-президент поедет в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.
Трамп настаивает на своей невиновности так же, как ранее отверг три других пакета уголовных обвинений.
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