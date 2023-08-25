https://ria.ru/20230825/tramp-1892111494.html
Трамп заявил, что примет участие в дебатах лишь с кандидатом от демократов
Трамп заявил, что примет участие в дебатах лишь с кандидатом от демократов - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп заявил, что примет участие в дебатах лишь с кандидатом от демократов
Экс-президент США Дональд Трамп намерен пропустить все предвыборные дебаты республиканцев и будет участвовать лишь в дебатах с кандидатом в президенты от... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:31
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен пропустить все предвыборные дебаты республиканцев и будет участвовать лишь в дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на предвыборный штаб бывшего американского лидера. Соратники Трампа заявили газете, что он считает себя бесспорным "лидером партии" и полагает, что любые дебаты республиканцев, которые проходят без него, "ничего не значат", поэтому он не будет с ними полемизировать. "Трамп собирается выйти против любого кандидата от демократов - будь это (президент США Джо) Байден или (вице-президент США) Камала (Харрис) или кто-то еще", - заявил газете официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун. Он выразил уверенность в победе Трампа в дебатах. Первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии прошли без участия Трампа, он предпочел им интервью у бывшего журналиста Fox News Такера Карлсона. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html
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флорида, сша, дональд трамп, оон, джо байден, такер карлсон, южная каролина, в мире
Флорида, США, Дональд Трамп, ООН, Джо Байден, Такер Карлсон, Южная Каролина, В мире
Трамп заявил, что примет участие в дебатах лишь с кандидатом от демократов
Telegraph: Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах только с демократом