https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html

Сторонники Трампа заявили, что обвинения только повышают его рейтинг

Сторонники Трампа заявили, что обвинения только повышают его рейтинг - РИА Новости, 25.08.2023

Сторонники Трампа заявили, что обвинения только повышают его рейтинг

Обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа и предстоящий арест в тюрьме Атланты по обвинению во вмешательстве в выборы в штате Джорджия повышают... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:09

2023-08-25T00:09

2023-08-25T00:09

атланта

америка

сша

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АТЛАНТА, 25 авг - РИА Новости. Обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа и предстоящий арест в тюрьме Атланты по обвинению во вмешательстве в выборы в штате Джорджия повышают его рейтинг, а сама личность экс-президента все больше воспринимается как образ борца с коррупцией в Штатах. Об этом РИА Новости рассказали сторонники Трампа, собравшиеся у здания окружной тюрьмы в Атланте. "Это дало мне еще большее понимание, что он является большой мишенью - единственным человеком, который может остановить всю эту коррупцию", - заявил РИА Новости переводчик из Вашингтона Дэниел Дэмура, приехавший в четверг в Атланту поддержать экс-президента. Дэмура отметил, что против Трампа работает дезинформация и коррумпированность системы, а сам бывший президент, в свою очередь, является щитом, защищающим людей. "Они пытаются остановить его. (Трамп - ред.) единственный человек, кто стоит между нами и этой коррумпированной системой", - подчеркнул Дэмура. Он выразил уверенность, что обвинения в отношении экс-президента помогут ему еще больше повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами 2024 года. В то же время Дэмура указал на угрозу вмешательства со стороны третьих стран, включая Украину. "У Джо Байдена и Хантера Байдена большая вовлеченность с Украиной… Я считаю, что они определенно вмешиваются и извлекают из этого выгоду", - добавил Дэмура. Другой сторонник экс-президента, пришедший поддержать его к зданию тюрьмы в Атланте - Томас Джонсон - рассказал РИА Новости, что Трампа в Америке воспринимают как героя. "Он является лицом и голосом настоящих американцев в этой стране", - сказал Джонсон. По его мнению, американцам необходимо перестать поддерживать демократов, которых Джонсон назвал "самой подлой группой, когда-либо проникавшей в страну". "Все знают, что он (Трамп - ред.) победил в 2016 и 2020 годах. Он должен вернуться и победить в 2024 году", - добавил Джонсон. Помимо сторонников Трампа, у здания тюрьмы также присутствуют его противники в заметно меньшем количестве, которые, помимо прочего, упрекают экс-президента в том, что он "развалил демократию" в США. Арест Трампа в тюрьме округа Фултон в Атланте назначен на 19.30 по местному времени (02.30 пятницы мск) и станет уже четвертым для экс-президента после Вашингтона, Нью-Йорка и Майами, где Трамп представал перед судом по обвинениям о пересмотре итогов президентских выборов 2020 года, незаконном хранении секретных материалов и фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации. В отличие от трех предыдущих случаев, в день "сдачи" властям Трамп не предстанет перед судом. Первое заседание по этому делу намечено на неделе с 5 сентября, а сам арест проходит в тюрьме, а не в здании суда. По прибытии президента ждет формальная процедура ареста: обыск, фотографирование и взятие отпечатков пальцев. Ожидается, что после выхода под залог Трамп покинет Атланту, как минимум, до первого судебного заседания в сентябре. Всего в рамках дела ему предъявлено 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года.

https://ria.ru/20230824/tramp-1891879699.html

https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html

https://ria.ru/20230823/tramp-1891768507.html

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атланта, америка, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден, в мире