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Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2023
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17:22 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/toplivo-1892269673.html
Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов
Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2023
Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов
Минэнерго России представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако для недопущения серого экспорта... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:22
2023-08-25T17:22
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 25 авг - РИА Новости. Минэнерго России представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта - создание списка экспортеров или лицензирование экспорта, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Сейчас для недопущения серого экспорт рассматривается два варианта - ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта. Мы представили в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров", - сказал министр. В июле Минэнерго сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу. Также Новак поручал проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями. Позднее, в августе, министерство сообщило, что также для борьбы с серыми поставками рассматривает лицензирование экспорта топлива, при этом отметило, что пока идут обсуждения разных вариантов. Этим летом биржевые цены на топливо в России обновляют рекорды. В том числе по бензину рост цены объяснялся экспертами серым экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных регионов пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов

Шульгинов: рассматриваются два варианта формирования списка экспортеров топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 25 авг - РИА Новости. Минэнерго России представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта - создание списка экспортеров или лицензирование экспорта, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
«
"Сейчас для недопущения серого экспорт рассматривается два варианта - ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта. Мы представили в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров", - сказал министр.
В июле Минэнерго сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу. Также Новак поручал проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.
Позднее, в августе, министерство сообщило, что также для борьбы с серыми поставками рассматривает лицензирование экспорта топлива, при этом отметило, что пока идут обсуждения разных вариантов.
Этим летом биржевые цены на топливо в России обновляют рекорды. В том числе по бензину рост цены объяснялся экспертами серым экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных регионов пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.
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ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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