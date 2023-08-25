https://ria.ru/20230825/toplivo-1892269673.html

Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов

Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2023

Минэнерго предложило меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов

Минэнерго России представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако для недопущения серого экспорта... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:22

2023-08-25T17:22

2023-08-25T17:22

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 25 авг - РИА Новости. Минэнерго России представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта - создание списка экспортеров или лицензирование экспорта, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Сейчас для недопущения серого экспорт рассматривается два варианта - ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта. Мы представили в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров", - сказал министр. В июле Минэнерго сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу. Также Новак поручал проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями. Позднее, в августе, министерство сообщило, что также для борьбы с серыми поставками рассматривает лицензирование экспорта топлива, при этом отметило, что пока идут обсуждения разных вариантов. Этим летом биржевые цены на топливо в России обновляют рекорды. В том числе по бензину рост цены объяснялся экспертами серым экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных регионов пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.

https://ria.ru/20230728/toplivo-1886870858.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)