https://ria.ru/20230825/terrorizm-1892289903.html
Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях
Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях - РИА Новости, 25.08.2023
Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях
Москва обвиняет Запад в "использовании террористов и экстремистов" на Украине в собственных геополитических целях, заявила в пятницу заместитель постпреда РФ... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:13
2023-08-25T18:13
2023-08-25T18:13
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ООН, 25 авг - РИА Новости. Москва обвиняет Запад в "использовании террористов и экстремистов" на Украине в собственных геополитических целях, заявила в пятницу заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская."Использование Западом террористов и экстремистов в своих геополитических целях просматривается и на Украине", - сказала зампостпреда РФ, выступая на заседании СБ ООН, посвященном борьбе с терроризмом. По ее словам, "США и их европейские сателлиты взрастили и выпестовали неонацистов, которых использовали как таран для свержения законной власти в результате кровавого государственного переворота в 2014 году". Затем, отметила Заболотская, им дали "укорениться во властных и правоохранительных структурах Украины", после чего "долгие годы они терроризировали мирное население Донбасса".
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в мире, россия, украина, москва, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, ООН
Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях
Заболотская: Запад использовал террористов на Украине в своих целях
ООН, 25 авг - РИА Новости. Москва обвиняет Запад в "использовании террористов и экстремистов" на Украине в собственных геополитических целях, заявила в пятницу заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская.
"Использование Западом террористов и экстремистов в своих геополитических целях просматривается и на Украине", - сказала зампостпреда РФ, выступая на заседании СБ ООН, посвященном борьбе с терроризмом.
По ее словам, "США и их европейские сателлиты взрастили и выпестовали неонацистов, которых использовали как таран для свержения законной власти в результате кровавого государственного переворота в 2014 году". Затем, отметила Заболотская, им дали "укорениться во властных и правоохранительных структурах Украины", после чего "долгие годы они терроризировали мирное население Донбасса".
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