https://ria.ru/20230825/terrorizm-1892289903.html

Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях

Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях - РИА Новости, 25.08.2023

Россия обвинила Запад в использовании террористов на Украине в своих целях

Москва обвиняет Запад в "использовании террористов и экстремистов" на Украине в собственных геополитических целях, заявила в пятницу заместитель постпреда РФ... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:13

2023-08-25T18:13

2023-08-25T18:13

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ООН, 25 авг - РИА Новости. Москва обвиняет Запад в "использовании террористов и экстремистов" на Украине в собственных геополитических целях, заявила в пятницу заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская."Использование Западом террористов и экстремистов в своих геополитических целях просматривается и на Украине", - сказала зампостпреда РФ, выступая на заседании СБ ООН, посвященном борьбе с терроризмом. По ее словам, "США и их европейские сателлиты взрастили и выпестовали неонацистов, которых использовали как таран для свержения законной власти в результате кровавого государственного переворота в 2014 году". Затем, отметила Заболотская, им дали "укорениться во властных и правоохранительных структурах Украины", после чего "долгие годы они терроризировали мирное население Донбасса".

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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в мире, россия, украина, москва, оон