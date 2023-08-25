https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html
В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам
В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам - РИА Новости, 25.08.2023
В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам
Жительницу Алтайского края, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:21
2023-08-25T15:21
2023-08-25T15:31
происшествия
алтайский край
россия
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
БАРНАУЛ, 25 авг - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти, задержали в Барнауле, скоро она предстанет перед судом, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "Перед судом предстанет жительница Алтайского края, действовавшая в интересах украинской террористической организации. Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело было возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). "В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России"* и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - добавляет пресс-служба. Однако действия женщины были пресечены. В марте 2023 года ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Отмечается, что женщина признала вину, дело передали в суд.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
алтайский край
россия
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, россия, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Россия, Барнаул
В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам
УФСБ: В Барнауле задержали помогавшую украинским террористам жительницу Алтая
БАРНАУЛ, 25 авг - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти, задержали в Барнауле, скоро она предстанет перед судом, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Перед судом предстанет жительница Алтайского края, действовавшая в интересах украинской террористической организации. Следственным отделением УФСБ России
по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело было возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России"* и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - добавляет пресс-служба.
Однако действия женщины были пресечены. В марте 2023 года ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Отмечается, что женщина признала вину, дело передали в суд.
*Запрещенная в России террористическая организация