https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html

В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам

В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам - РИА Новости, 25.08.2023

В Барнауле задержали жительницу Алтая, помогавшую украинским террористам

Жительницу Алтайского края, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:21

2023-08-25T15:21

2023-08-25T15:31

происшествия

алтайский край

россия

барнаул

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БАРНАУЛ, 25 авг - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти, задержали в Барнауле, скоро она предстанет перед судом, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "Перед судом предстанет жительница Алтайского края, действовавшая в интересах украинской террористической организации. Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело было возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). "В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России"* и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - добавляет пресс-служба. Однако действия женщины были пресечены. В марте 2023 года ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Отмечается, что женщина признала вину, дело передали в суд.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

алтайский край

россия

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происшествия, алтайский край, россия, барнаул