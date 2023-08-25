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ВСУ не эвакуируют тела погибших под Белогоровкой, заявил украинский пленный - РИА Новости, 25.08.2023
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22:07 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/tela-1892325550.html
ВСУ не эвакуируют тела погибших под Белогоровкой, заявил украинский пленный
ВСУ не эвакуируют тела погибших под Белогоровкой, заявил украинский пленный - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ не эвакуируют тела погибших под Белогоровкой, заявил украинский пленный
Украинские командиры не эвакуируют тела погибших военнослужащих Киева под Белогоровкой, приказывая их хоронить непосредственно на позициях, рассказал... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:07
2023-08-25T22:07
в мире
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Украинские командиры не эвакуируют тела погибших военнослужащих Киева под Белогоровкой, приказывая их хоронить непосредственно на позициях, рассказал журналистам военнопленный сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Роман Короткий, попавший в плен на данном участке фронта. "Двухсотых никто не эвакуировал, потому что не было возможности. Очень сильный артобстрелы, много тел лежало, их забрать невозможно оттуда, командиры заставляли закапывать тела двухсотых прямо на позициях. Моральное состояние было очень подавленное. Когда ты знаешь, что в любую минуту можешь погибнуть, когда вокруг тебя находится грязь, кровь, вонь, трупы вокруг - это очень тяжело. Не знаешь, как с этим жить дальше, просто не знаешь, как дальше жить. Вонь… нельзя было туда зайти, нельзя было там существовать", - рассказал Короткий. Он уточнил, что в рядах ВСУ на данном направлении очень много отказников и есть дезертиры. "Мысль такая появлялась (дезертировать – ред.), но боялся расстрела. Застрелили бы и все. У нас очень большие потери, и люди это видят, и плюс очень много отказников (тех, кто отказывается выполнять приказы командования - ред.)", - уточнил военнослужащий. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ не эвакуируют тела погибших под Белогоровкой, заявил украинский пленный

Пленный боевик ВСУ: командиры приказывают хоронить тела погибших на позициях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Украинские командиры не эвакуируют тела погибших военнослужащих Киева под Белогоровкой, приказывая их хоронить непосредственно на позициях, рассказал журналистам военнопленный сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Роман Короткий, попавший в плен на данном участке фронта.
"Двухсотых никто не эвакуировал, потому что не было возможности. Очень сильный артобстрелы, много тел лежало, их забрать невозможно оттуда, командиры заставляли закапывать тела двухсотых прямо на позициях. Моральное состояние было очень подавленное. Когда ты знаешь, что в любую минуту можешь погибнуть, когда вокруг тебя находится грязь, кровь, вонь, трупы вокруг - это очень тяжело. Не знаешь, как с этим жить дальше, просто не знаешь, как дальше жить. Вонь… нельзя было туда зайти, нельзя было там существовать", - рассказал Короткий.
Он уточнил, что в рядах ВСУ на данном направлении очень много отказников и есть дезертиры.
"Мысль такая появлялась (дезертировать – ред.), но боялся расстрела. Застрелили бы и все. У нас очень большие потери, и люди это видят, и плюс очень много отказников (тех, кто отказывается выполнять приказы командования - ред.)", - уточнил военнослужащий.
В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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