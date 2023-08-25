https://ria.ru/20230825/teatr-1892181771.html

В РАМТ назначили нового главного режиссера

В РАМТ назначили нового главного режиссера - РИА Новости, 25.08.2023

В РАМТ назначили нового главного режиссера

Режиссер Марина Брусникина займет с нового сезона должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил художественный... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:33

2023-08-25T12:33

2023-08-25T12:33

культура

марина брусникина

алексей бородин

театр

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режиссер Марина Брусникина займет с нового сезона должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил художественный руководитель учреждения Алексей Бородин. "Я счастлив, что Марина Станиславовна приняла мое предложение: ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен", – сказал он на сборе труппы в пятницу.По его словам, важно продолжать историю РАМТа с тем, кто близок театру и в творческом, и в человеческом плане. "Первый спектакль в нашем театре – "Лада, или Радость" – Марина Брусникина поставила в 2013 году, и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. С тех пор Марина Станиславовна выпустила в РАМТе еще три постановки, у нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи – и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним", – подчеркнул худрук театра.

https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877196267.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

марина брусникина, алексей бородин, театр