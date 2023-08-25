https://ria.ru/20230825/teatr-1892181771.html
В РАМТ назначили нового главного режиссера
В РАМТ назначили нового главного режиссера - РИА Новости, 25.08.2023
В РАМТ назначили нового главного режиссера
Режиссер Марина Брусникина займет с нового сезона должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил художественный... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:33
2023-08-25T12:33
2023-08-25T12:33
культура
марина брусникина
алексей бородин
театр
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режиссер Марина Брусникина займет с нового сезона должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил художественный руководитель учреждения Алексей Бородин. "Я счастлив, что Марина Станиславовна приняла мое предложение: ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен", – сказал он на сборе труппы в пятницу.По его словам, важно продолжать историю РАМТа с тем, кто близок театру и в творческом, и в человеческом плане. "Первый спектакль в нашем театре – "Лада, или Радость" – Марина Брусникина поставила в 2013 году, и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. С тех пор Марина Станиславовна выпустила в РАМТе еще три постановки, у нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи – и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним", – подчеркнул худрук театра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина брусникина, алексей бородин, театр
Культура, Марина Брусникина, Алексей Бородин, Театр
В РАМТ назначили нового главного режиссера
Марина Брусникина стала новым главным режиссером РАМТ
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режиссер Марина Брусникина займет с нового сезона должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил художественный руководитель учреждения Алексей Бородин.
«
"Я счастлив, что Марина Станиславовна приняла мое предложение: ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен", – сказал он на сборе труппы в пятницу.
По его словам, важно продолжать историю РАМТа с тем, кто близок театру и в творческом, и в человеческом плане.
"Первый спектакль в нашем театре – "Лада, или Радость" – Марина Брусникина поставила в 2013 году, и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. С тех пор Марина Станиславовна выпустила в РАМТе еще три постановки, у нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи – и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним", – подчеркнул худрук театра.
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