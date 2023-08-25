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В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных - РИА Новости, 25.08.2023
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11:04 25.08.2023 (обновлено: 11:05 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/tantsy-1892158649.html
В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных
В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных - РИА Новости, 25.08.2023
В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных
Две жительницы Киева задержаны за танцы на могилах украинских военнослужащих, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в телеграм-канале министерства... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:04
2023-08-25T11:05
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Две жительницы Киева задержаны за танцы на могилах украинских военнослужащих, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в телеграм-канале министерства внутренних дел Украины. "За надругательство над могилами киевлянки могут попасть за решетку. Вчера видео, где девушки танцуют на могилах военнослужащих, попало в социальные сети. Его правоохранители обнаружили во время мониторинга и оперативно отреагировали. Они установили двух совершеннолетних жительниц Киева, которые совершили правонарушение, и сейчас решают вопрос о сообщении им о подозрении", - говорится в сообщении ведомства. По данным министерства внутренних дел, возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Задержанным грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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в мире, мвд украины, киев, украина, происшествия
В мире, МВД Украины, Киев, Украина, Происшествия
В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных

Двум киевлянкам грозит до пяти лет тюрьмы за танцы на могилах военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Две жительницы Киева задержаны за танцы на могилах украинских военнослужащих, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в телеграм-канале министерства внутренних дел Украины.
"За надругательство над могилами киевлянки могут попасть за решетку. Вчера видео, где девушки танцуют на могилах военнослужащих, попало в социальные сети. Его правоохранители обнаружили во время мониторинга и оперативно отреагировали. Они установили двух совершеннолетних жительниц Киева, которые совершили правонарушение, и сейчас решают вопрос о сообщении им о подозрении", - говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства внутренних дел, возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Задержанным грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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