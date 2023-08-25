https://ria.ru/20230825/sud-1892243409.html

Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя

Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023

Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя

Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, который готовил покушение... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:04

2023-08-25T16:04

2023-08-25T16:04

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мариуполь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, который готовил покушение на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко. "В суд поступило уголовное дело в отношении Николая Забирко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Первое основное заседание назначено на 10.30 мск 31 августа", - сказал РИА Новости представитель суда. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, в июле прошлого года Забирко по заданию СБУ следил за Иващенко, который на тот момент являлся главой Мариуполя, чтобы установить на пути его следования автомобиль со взрывчаткой и взорвать его. В конце того же месяца Забирко получил от представителя СБУ посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальных колонки, в одной из которых был пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку он спрятал в своем гараже, после чего был задержан. На Иващенко было совершено покушение 20 августа 2022 года, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР: во второй половине дня на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка произошел взрыв, никто не пострадал. В январе врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Иващенко от должности главы администрации Мариуполя.

https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, служба безопасности украины, денис пушилин, ростов-на-дону