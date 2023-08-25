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Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023
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16:04 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/sud-1892243409.html
Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя
Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023
Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя
Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, который готовил покушение... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:04
2023-08-25T16:04
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
служба безопасности украины
денис пушилин
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, который готовил покушение на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко. "В суд поступило уголовное дело в отношении Николая Забирко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Первое основное заседание назначено на 10.30 мск 31 августа", - сказал РИА Новости представитель суда. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, в июле прошлого года Забирко по заданию СБУ следил за Иващенко, который на тот момент являлся главой Мариуполя, чтобы установить на пути его следования автомобиль со взрывчаткой и взорвать его. В конце того же месяца Забирко получил от представителя СБУ посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальных колонки, в одной из которых был пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку он спрятал в своем гараже, после чего был задержан. На Иващенко было совершено покушение 20 августа 2022 года, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР: во второй половине дня на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка произошел взрыв, никто не пострадал. В январе врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Иващенко от должности главы администрации Мариуполя.
https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html
мариуполь
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, служба безопасности украины, денис пушилин, ростов-на-дону
В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Денис Пушилин, Ростов-на-Дону
Суд назвал дату начала рассмотрения дела о покушении на экс-главу Мариуполя

Суд начнет процесс о покушении на экс-главу Мариуполя Иващенко 31 августа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, который готовил покушение на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Николая Забирко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Первое основное заседание назначено на 10.30 мск 31 августа", - сказал РИА Новости представитель суда.
Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, в июле прошлого года Забирко по заданию СБУ следил за Иващенко, который на тот момент являлся главой Мариуполя, чтобы установить на пути его следования автомобиль со взрывчаткой и взорвать его. В конце того же месяца Забирко получил от представителя СБУ посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальных колонки, в одной из которых был пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку он спрятал в своем гараже, после чего был задержан.
На Иващенко было совершено покушение 20 августа 2022 года, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР: во второй половине дня на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка произошел взрыв, никто не пострадал. В январе врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Иващенко от должности главы администрации Мариуполя.
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныДенис ПушилинРостов-на-Дону
 
 
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