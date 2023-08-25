Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ
Independent: семьи британцев, умерших в начале пандемии COVID-19, подали в суд
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности обеспечить должную защиту и предотвратить смерть их близких, сообщила в пятницу газета Independent.
"Семьи людей, умерших в домах престарелых и больницах на ранних этапах пандемии, начинают судебное разбирательство с правительством", - говорится в сообщении издания.
Истцы заявляют, что правительство не смогло обеспечить умершим должную защиту, ссылаясь на практику властей перенаправлять инфицированных COVID-19 из больниц в дома престарелых в начале пандемии. В прошлом году Высокий суд Лондона признал такую политику "незаконной", пишет Independent.
Родственники умерших уже подали в суд на министра здравоохранения Британии, а также ряд домов престарелых и больниц. Они намерены добиваться возмещения ущерба в связи со "смертью человека, причинением телесных повреждений, боли и страданий", а также из-за вызванной "тревоги, горя и чувств несправедливости", сообщает газета.
Ранее сообщалось, что первые иски были поданы в суд Лондона против британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca из-за смерти и тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, это станет первым подобным судебным разбирательством в Англии.