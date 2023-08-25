https://ria.ru/20230825/sud-1892225668.html

Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ

Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023

Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ

Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:00

2023-08-25T15:00

2023-08-25T15:00

в мире

лондон

великобритания

англия

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности обеспечить должную защиту и предотвратить смерть их близких, сообщила в пятницу газета Independent. "Семьи людей, умерших в домах престарелых и больницах на ранних этапах пандемии, начинают судебное разбирательство с правительством", - говорится в сообщении издания. Истцы заявляют, что правительство не смогло обеспечить умершим должную защиту, ссылаясь на практику властей перенаправлять инфицированных COVID-19 из больниц в дома престарелых в начале пандемии. В прошлом году Высокий суд Лондона признал такую политику "незаконной", пишет Independent. Родственники умерших уже подали в суд на министра здравоохранения Британии, а также ряд домов престарелых и больниц. Они намерены добиваться возмещения ущерба в связи со "смертью человека, причинением телесных повреждений, боли и страданий", а также из-за вызванной "тревоги, горя и чувств несправедливости", сообщает газета. Ранее сообщалось, что первые иски были поданы в суд Лондона против британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca из-за смерти и тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, это станет первым подобным судебным разбирательством в Англии.

https://ria.ru/20230825/koronavirus-1892181189.html

лондон

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, великобритания, англия, astrazeneca