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Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
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15:00 25.08.2023
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Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ
Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ
Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:00
2023-08-25T15:00
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности обеспечить должную защиту и предотвратить смерть их близких, сообщила в пятницу газета Independent. "Семьи людей, умерших в домах престарелых и больницах на ранних этапах пандемии, начинают судебное разбирательство с правительством", - говорится в сообщении издания. Истцы заявляют, что правительство не смогло обеспечить умершим должную защиту, ссылаясь на практику властей перенаправлять инфицированных COVID-19 из больниц в дома престарелых в начале пандемии. В прошлом году Высокий суд Лондона признал такую политику "незаконной", пишет Independent. Родственники умерших уже подали в суд на министра здравоохранения Британии, а также ряд домов престарелых и больниц. Они намерены добиваться возмещения ущерба в связи со "смертью человека, причинением телесных повреждений, боли и страданий", а также из-за вызванной "тревоги, горя и чувств несправедливости", сообщает газета. Ранее сообщалось, что первые иски были поданы в суд Лондона против британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca из-за смерти и тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, это станет первым подобным судебным разбирательством в Англии.
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в мире, лондон, великобритания, англия, astrazeneca
В мире, Лондон, Великобритания, Англия, AstraZeneca
Семьи британцев, умерших в начале пандемии, обратились в суд, пишут СМИ

Independent: семьи британцев, умерших в начале пандемии COVID-19, подали в суд

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несколько семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство из-за неспособности обеспечить должную защиту и предотвратить смерть их близких, сообщила в пятницу газета Independent.
"Семьи людей, умерших в домах престарелых и больницах на ранних этапах пандемии, начинают судебное разбирательство с правительством", - говорится в сообщении издания.
Истцы заявляют, что правительство не смогло обеспечить умершим должную защиту, ссылаясь на практику властей перенаправлять инфицированных COVID-19 из больниц в дома престарелых в начале пандемии. В прошлом году Высокий суд Лондона признал такую политику "незаконной", пишет Independent.
Родственники умерших уже подали в суд на министра здравоохранения Британии, а также ряд домов престарелых и больниц. Они намерены добиваться возмещения ущерба в связи со "смертью человека, причинением телесных повреждений, боли и страданий", а также из-за вызванной "тревоги, горя и чувств несправедливости", сообщает газета.
Ранее сообщалось, что первые иски были поданы в суд Лондона против британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca из-за смерти и тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, это станет первым подобным судебным разбирательством в Англии.
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