https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html

Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области

Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2023

Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области

Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:11

2023-08-25T15:11

2023-08-25T15:11

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

олег пешков

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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на стадионе будут сделаны беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятий настольным теннисом. Артамонов отметил, что средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста. "Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html

липецкий район

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Артем Смирнов

липецкий район, игорь артамонов, олег пешков