https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2023
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области
Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:11
2023-08-25T15:11
2023-08-25T15:11
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
олег пешков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892227686_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_c937f37d95f10d5cd9b3fa2fe9a63f57.jpg
ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на стадионе будут сделаны беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятий настольным теннисом. Артамонов отметил, что средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста. "Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html
липецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892227686_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9264df27dbd8e48a7cae787c7e136dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкий район, игорь артамонов, олег пешков
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, Олег Пешков
ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на стадионе будут сделаны беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятий настольным теннисом.
Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области Артамонов
отметил, что средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста.
"Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.