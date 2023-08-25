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Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2023
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Липецкая область
 
15:11 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2023
Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области
Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:11
2023-08-25T15:11
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
олег пешков
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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на стадионе будут сделаны беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятий настольным теннисом. Артамонов отметил, что средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста. "Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
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липецкий район, игорь артамонов, олег пешков
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, Олег Пешков

Стадион построят возле школы имени Героя России Пешкова в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Возле школы имени Героя России Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на стадионе будут сделаны беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятий настольным теннисом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Артамонов отметил, что средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста.
"Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкий районИгорь АртамоновОлег Пешков
 
 
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