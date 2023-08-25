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В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два росгвардейца и мигрант - РИА Новости, 25.08.2023
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07:13 25.08.2023 (обновлено: 07:42 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/strelba-1892129798.html
В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два росгвардейца и мигрант
В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два росгвардейца и мигрант - РИА Новости, 25.08.2023
В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два росгвардейца и мигрант
Сотрудники правоохранительных органов и мигрант попали в больницу после ночной стрельбы у автовокзала Хабаровска, сообщили РИА Новости в СУ СК по Хабаровскому... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:13
2023-08-25T07:42
хабаровск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и мигрант попали в больницу после ночной стрельбы у автовокзала Хабаровска, сообщили РИА Новости в СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.В четверг источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда несколько раз выстрелили из табельного оружия, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика. По словам источника, применение оружия было оправдано, потому что выходец из центральноазиатской республики угрожал жизни и здоровью окружающих."В районе автовокзала Хабаровска в ночное время в ходе рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками правоохранительных органов, один из проверяемых предпринял попытку скрыться и допустил наезд на сотрудника. В целях пресечения противоправных действий мужчины было применено оружие... Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться. По его словам, в больнице также находятся два пострадавших силовика.
https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html
https://ria.ru/20230809/strelba-1888998360.html
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хабаровск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Хабаровск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два росгвардейца и мигрант

После ночной стрельбы у вокзала Хабаровска пострадали два росгвардейца и мигрант

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и мигрант попали в больницу после ночной стрельбы у автовокзала Хабаровска, сообщили РИА Новости в СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
В четверг источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда несколько раз выстрелили из табельного оружия, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика. По словам источника, применение оружия было оправдано, потому что выходец из центральноазиатской республики угрожал жизни и здоровью окружающих.
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"В районе автовокзала Хабаровска в ночное время в ходе рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками правоохранительных органов, один из проверяемых предпринял попытку скрыться и допустил наезд на сотрудника. В целях пресечения противоправных действий мужчины было применено оружие... Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться. По его словам, в больнице также находятся два пострадавших силовика.
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ХабаровскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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