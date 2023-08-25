https://ria.ru/20230825/stely-1892129629.html
В новых регионах установят стелы "Маяки русского мира"
В новых регионах установят стелы "Маяки русского мира" - РИА Новости, 25.08.2023
В новых регионах установят стелы "Маяки русского мира"
Стелы "Маяки русского мира" установят в знаковых городах новых регионах России, сообщил РИА Новости член президиума Союза архитекторов РФ Алексей Комов. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:07
2023-08-25T07:07
2023-08-25T07:07
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Стелы "Маяки русского мира" установят в знаковых городах новых регионах России, сообщил РИА Новости член президиума Союза архитекторов РФ Алексей Комов. "В современном мире, где главная передача информации идет через образ, исключительно важно, чтобы Россия быстро и эффективно визуально репрезентировала свои достижения и намерения. Обелиски "Маяки русского мира" будут установлены в знаковых городах новых субъектов как символы присутствия русской культуры и единения с Россией. В ближайшее время будут заложены первые камни на месте возведения стел", - сказал Комов. По его словам, над проектом работает группа российских архитекторов, художников, дизайнеров, историков со всей страны. "Стелы "Маяки русского мира" будут сродни мемориальным знакам, известным в истории как Екатерининская миля, но на современном этапе с учетом традиций и современных технологий", - сказал Комов.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html
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россия
В новых регионах установят стелы "Маяки русского мира"
В знаковых городах в новых регионах страны установят стелы "Маяки русского мира"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Стелы "Маяки русского мира" установят в знаковых городах новых регионах России, сообщил РИА Новости член президиума Союза архитекторов РФ Алексей Комов.
«
"В современном мире, где главная передача информации идет через образ, исключительно важно, чтобы Россия быстро и эффективно визуально репрезентировала свои достижения и намерения. Обелиски "Маяки русского мира" будут установлены в знаковых городах новых субъектов как символы присутствия русской культуры и единения с Россией. В ближайшее время будут заложены первые камни на месте возведения стел", - сказал Комов.
По его словам, над проектом работает группа российских архитекторов, художников, дизайнеров, историков со всей страны.
"Стелы "Маяки русского мира" будут сродни мемориальным знакам, известным в истории как Екатерининская миля, но на современном этапе с учетом традиций и современных технологий", - сказал Комов.
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