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В ФРС США заявили о готовности продолжать повышать процентную ставку - РИА Новости, 25.08.2023
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17:27 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/stavka-1892271704.html
В ФРС США заявили о готовности продолжать повышать процентную ставку
В ФРС США заявили о готовности продолжать повышать процентную ставку - РИА Новости, 25.08.2023
В ФРС США заявили о готовности продолжать повышать процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США готова продолжать повышать процентную ставку, поскольку считает, что инфляция в стране все еще находится на слишком... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:27
2023-08-25T17:27
сша
федеральная резервная система сша
экономика
джером пауэлл
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США готова продолжать повышать процентную ставку, поскольку считает, что инфляция в стране все еще находится на слишком высоком уровне, заявил в пятницу глава финансового регулятора Джером Пауэлл. "За последний год мы значительно ужесточили нашу политику. Хотя инфляция и отошла от своего пикового значения, что является долгожданным событием, она остается слишком высокой. Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо, и намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены в том, что инфляция устойчиво снижается в соответствии с нашими целями", - сказал Пауэлл во время симпозиума в штате Вайоминг.
https://ria.ru/20230526/inflyatsiya-1874463003.html
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сша, федеральная резервная система сша, экономика, джером пауэлл, в мире
США, Федеральная резервная система США, Экономика, Джером Пауэлл, В мире
В ФРС США заявили о готовности продолжать повышать процентную ставку

В ФРС США заявили о готовности повышать процентную ставку из-за высокой инфляции

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США готова продолжать повышать процентную ставку, поскольку считает, что инфляция в стране все еще находится на слишком высоком уровне, заявил в пятницу глава финансового регулятора Джером Пауэлл.
"За последний год мы значительно ужесточили нашу политику. Хотя инфляция и отошла от своего пикового значения, что является долгожданным событием, она остается слишком высокой. Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо, и намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены в том, что инфляция устойчиво снижается в соответствии с нашими целями", - сказал Пауэлл во время симпозиума в штате Вайоминг.
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