https://ria.ru/20230825/srok-1892222527.html

Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного

Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 25.08.2023

Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного

Гражданину России, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине, может грозить пожизненное заключение, заявили агентству в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:49

2023-08-25T14:49

2023-08-25T16:29

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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Гражданину России, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине, может грозить пожизненное заключение, заявили агентству в пресс-службе суда."В случае осуждения за покушение на убийство закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в пояснении.При этом представитель ведомства допустил и "более мягкое наказание".Ранее в пятницу в Берлине прошло первое из 20 запланированных заседаний по делу 55-летнего россиянина Дмитрия Б., который пытался поджечь офис РИА Новости. Следующее слушание назначили на 13 сентября.Как уточнили в суде, мужчину также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.Здание, где проживают журналисты агентства и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Силовики эвакуировали жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ провела расследование, к которому привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.

https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html

https://ria.ru/20230825/podzhog-1892201231.html

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берлин (город), германия, риа новости, в мире