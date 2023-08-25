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Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 25.08.2023
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14:49 25.08.2023 (обновлено: 16:29 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/srok-1892222527.html
Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного
Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 25.08.2023
Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного
Гражданину России, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине, может грозить пожизненное заключение, заявили агентству в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:49
2023-08-25T16:29
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германия
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Гражданину России, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине, может грозить пожизненное заключение, заявили агентству в пресс-службе суда."В случае осуждения за покушение на убийство закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в пояснении.При этом представитель ведомства допустил и "более мягкое наказание".Ранее в пятницу в Берлине прошло первое из 20 запланированных заседаний по делу 55-летнего россиянина Дмитрия Б., который пытался поджечь офис РИА Новости. Следующее слушание назначили на 13 сентября.Как уточнили в суде, мужчину также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.Здание, где проживают журналисты агентства и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Силовики эвакуировали жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ провела расследование, к которому привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.
https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html
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берлин (город), германия, риа новости, в мире
Берлин (город), Германия, РИА Новости, В мире
Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит срок до пожизненного

Пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине грозит пожизненный срок

Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Гражданину России, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости в Берлине, может грозить пожизненное заключение, заявили агентству в пресс-службе суда.
"В случае осуждения за покушение на убийство закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в пояснении.
Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине
Вчера, 12:31
При этом представитель ведомства допустил и "более мягкое наказание".
Ранее в пятницу в Берлине прошло первое из 20 запланированных заседаний по делу 55-летнего россиянина Дмитрия Б., который пытался поджечь офис РИА Новости. Следующее слушание назначили на 13 сентября.
Как уточнили в суде, мужчину также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
Здание, где проживают журналисты агентства и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Силовики эвакуировали жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ провела расследование, к которому привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.
Логотип Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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