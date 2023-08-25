https://ria.ru/20230825/sputniki-1892314974.html

Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит

Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит - РИА Новости, 25.08.2023

Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит

Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:17

2023-08-25T20:17

2023-08-25T20:17

россия

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность формирования отдельной программы по созданию спутников на предельно низких орбитах до 200 километров. "Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручениях по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". По результатам "Роскосмос" и "Агентство стратегических инициатив" должны определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также оценить необходимый объём и источники ее финансирования. Ранее Вячеслав Темкин из предприятия "Кипр" рассказал президенту России Владимиру Путину, что занимается проблемами полёта спутников на орбитах до 200 километров (хотя обычно спутники не летают ниже 500 километров). Президент обсудил эту тему с Борисовым, и глава "Роскосмоса" доложил ему, что рассматривает предложение Темкина.

https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html

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россия, владимир путин, роскосмос