Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/sputniki-1892314974.html
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит
Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:17
2023-08-25T20:17
россия
владимир путин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность формирования отдельной программы по созданию спутников на предельно низких орбитах до 200 километров. "Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручениях по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". По результатам "Роскосмос" и "Агентство стратегических инициатив" должны определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также оценить необходимый объём и источники ее финансирования. Ранее Вячеслав Темкин из предприятия "Кипр" рассказал президенту России Владимиру Путину, что занимается проблемами полёта спутников на орбитах до 200 километров (хотя обычно спутники не летают ниже 500 километров). Президент обсудил эту тему с Борисовым, и глава "Роскосмоса" доложил ему, что рассматривает предложение Темкина.
https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит

Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит до 200 км

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность формирования отдельной программы по созданию спутников на предельно низких орбитах до 200 километров.
"Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручениях по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
По результатам "Роскосмос" и "Агентство стратегических инициатив" должны определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также оценить необходимый объём и источники ее финансирования.
Ранее Вячеслав Темкин из предприятия "Кипр" рассказал президенту России Владимиру Путину, что занимается проблемами полёта спутников на орбитах до 200 километров (хотя обычно спутники не летают ниже 500 километров). Президент обсудил эту тему с Борисовым, и глава "Роскосмоса" доложил ему, что рассматривает предложение Темкина.
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году
Вчера, 13:46
 
РоссияВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала