https://ria.ru/20230825/sputniki-1892314974.html
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит
Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:17
2023-08-25T20:17
2023-08-25T20:17
россия
владимир путин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить целесообразность формирования отдельной программы по созданию спутников на предельно низких орбитах до 200 километров. "Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручениях по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". По результатам "Роскосмос" и "Агентство стратегических инициатив" должны определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также оценить необходимый объём и источники ее финансирования. Ранее Вячеслав Темкин из предприятия "Кипр" рассказал президенту России Владимиру Путину, что занимается проблемами полёта спутников на орбитах до 200 километров (хотя обычно спутники не летают ниже 500 километров). Президент обсудил эту тему с Борисовым, и глава "Роскосмоса" доложил ему, что рассматривает предложение Темкина.
https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит
Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит до 200 км
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" определить
целесообразность формирования отдельной программы по созданию спутников на предельно низких орбитах до 200 километров.
"Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручениях по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
По результатам "Роскосмос" и "Агентство стратегических инициатив" должны определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также оценить необходимый объём и источники ее финансирования.
Ранее Вячеслав Темкин из предприятия "Кипр" рассказал президенту России Владимиру Путину, что занимается проблемами полёта спутников на орбитах до 200 километров (хотя обычно спутники не летают ниже 500 километров). Президент обсудил эту тему с Борисовым, и глава "Роскосмоса" доложил ему, что рассматривает предложение Темкина.
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году