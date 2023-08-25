https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892329764.html
Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО
Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2023
Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО
Двести жителей Ленинградского района Краснодарского края собрали средства на покупку автомобиля УАЗ "Патриот", машину, наполненную продуктами питания, уже... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:39
2023-08-25T22:39
2023-08-25T22:39
надежные люди
общество
ленинградский район
запорожская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
кубанское казачье войско
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Двести жителей Ленинградского района Краснодарского края собрали средства на покупку автомобиля УАЗ "Патриот", машину, наполненную продуктами питания, уже отвезли в Запорожскую область бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), рассказал РИА Новости помощник атамана Уманского районного общества Юрий Лаштабег. По данным пресс-службы Кубанского казачьего войска, Лаштабег, доставляющий гумпомощь в зону проведения спецоперации, недавно организовал сбор денежных средств на покупку автомобиля УАЗ "Патриот". Машину подготовили к условиям фронта, провели полное техническое обслуживание для передачи бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11). "В общем 200 человек из Ленинградского района приняли участие в сборе средств. Машину также полностью загрузили продуктами питания. Всё необходимое, что просили ребята, мы постоянно с ними на связи. Автомобиль уже доставлен в село Работино Запорожской области. Я сам лично доставляю гумпомощь, как и в этот раз", - сказал Лаштабег. По словам собеседника агентства, это уже пятый автомобиль, который он вместе с земляками отправляет в зону спецоперации. "Останавливаться мы точно не собираемся, будем помогать всей линии фронта по максимуму. Сейчас снова поедем в запорожское направление с гумгрузом к нашим ребятам", - заключил Лаштабег.
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html
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РИА Новости
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общество, ленинградский район, запорожская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, кубанское казачье войско, краснодарский край
Надежные люди, Общество, Ленинградский район, Запорожская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Кубанское казачье войско, Краснодарский край
Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО
Двести жителей Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Двести жителей Ленинградского района Краснодарского края собрали средства на покупку автомобиля УАЗ "Патриот", машину, наполненную продуктами питания, уже отвезли в Запорожскую область бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), рассказал РИА Новости помощник атамана Уманского районного общества Юрий Лаштабег.
По данным пресс-службы Кубанского казачьего войска
, Лаштабег, доставляющий гумпомощь в зону проведения спецоперации, недавно организовал сбор денежных средств на покупку автомобиля УАЗ "Патриот". Машину подготовили к условиям фронта, провели полное техническое обслуживание для передачи бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11).
"В общем 200 человек из Ленинградского района приняли участие в сборе средств. Машину также полностью загрузили продуктами питания. Всё необходимое, что просили ребята, мы постоянно с ними на связи. Автомобиль уже доставлен в село Работино Запорожской области. Я сам лично доставляю гумпомощь, как и в этот раз", - сказал Лаштабег.
По словам собеседника агентства, это уже пятый автомобиль, который он вместе с земляками отправляет в зону спецоперации.
"Останавливаться мы точно не собираемся, будем помогать всей линии фронта по максимуму. Сейчас снова поедем в запорожское направление с гумгрузом к нашим ребятам", - заключил Лаштабег.
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