https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892329764.html

Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО

Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2023

Жители Кубани собрали средства на машину для бойцов в зоне СВО

Двести жителей Ленинградского района Краснодарского края собрали средства на покупку автомобиля УАЗ "Патриот", машину, наполненную продуктами питания, уже... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:39

2023-08-25T22:39

2023-08-25T22:39

надежные люди

общество

ленинградский район

запорожская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

кубанское казачье войско

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Двести жителей Ленинградского района Краснодарского края собрали средства на покупку автомобиля УАЗ "Патриот", машину, наполненную продуктами питания, уже отвезли в Запорожскую область бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), рассказал РИА Новости помощник атамана Уманского районного общества Юрий Лаштабег. По данным пресс-службы Кубанского казачьего войска, Лаштабег, доставляющий гумпомощь в зону проведения спецоперации, недавно организовал сбор денежных средств на покупку автомобиля УАЗ "Патриот". Машину подготовили к условиям фронта, провели полное техническое обслуживание для передачи бойцам казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11). "В общем 200 человек из Ленинградского района приняли участие в сборе средств. Машину также полностью загрузили продуктами питания. Всё необходимое, что просили ребята, мы постоянно с ними на связи. Автомобиль уже доставлен в село Работино Запорожской области. Я сам лично доставляю гумпомощь, как и в этот раз", - сказал Лаштабег. По словам собеседника агентства, это уже пятый автомобиль, который он вместе с земляками отправляет в зону спецоперации. "Останавливаться мы точно не собираемся, будем помогать всей линии фронта по максимуму. Сейчас снова поедем в запорожское направление с гумгрузом к нашим ребятам", - заключил Лаштабег.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html

ленинградский район

запорожская область

краснодарский край

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общество, ленинградский район, запорожская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, кубанское казачье войско, краснодарский край