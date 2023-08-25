Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 25.08.2023 (обновлено: 14:32 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892213501.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных - РИА Новости, 25.08.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных
Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:26
2023-08-25T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884449062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd845e476a774d23327d13f7b87975d9.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад, потери противника составили до 80 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР)."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает МО РФ.
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884449062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7946980fb77c1182716c9607f9282b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных

МО РФ: на Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 80 солдат

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад, потери противника составили до 80 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
«
"На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР).
"Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 августа, 15:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала