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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных - РИА Новости, 25.08.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных

Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:26

2023-08-25T14:26

2023-08-25T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад, потери противника составили до 80 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР)."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает МО РФ.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф