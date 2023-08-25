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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных - РИА Новости, 25.08.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных
Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:26
2023-08-25T14:26
2023-08-25T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) отразили атаку 42-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад, потери противника составили до 80 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР)."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 военных
МО РФ: на Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 80 солдат