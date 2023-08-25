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Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 25.08.2023 (обновлено: 14:31 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892211673.html
Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении
Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.08.2023
Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак противника на запорожском направлении, украинские военные потеряли более 110 солдат, американскую... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:21
2023-08-25T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
сша
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак противника на запорожском направлении, украинские военные потеряли более 110 солдат, американскую бронетехнику и артиллерию, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Потери ВСУ на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены пять атак противника. Кроме того, в районе Работино уничтожен полевой склад боеприпасов.
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безопасность, киев, сша, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, США, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении

МО РФ: Киев потерял 110 военных и технику на Запорожском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак противника на запорожском направлении, украинские военные потеряли более 110 солдат, американскую бронетехнику и артиллерию, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Потери ВСУ на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены пять атак противника. Кроме того, в районе Работино уничтожен полевой склад боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 августа, 15:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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