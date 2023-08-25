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Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении

Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.08.2023

Киев потерял 110 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак противника на запорожском направлении, украинские военные потеряли более 110 солдат, американскую... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили пять атак противника на запорожском направлении, украинские военные потеряли более 110 солдат, американскую бронетехнику и артиллерию, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Потери ВСУ на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены пять атак противника. Кроме того, в районе Работино уничтожен полевой склад боеприпасов.

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безопасность, киев, сша, россия, вооруженные силы украины, в мире