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Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
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13:23 25.08.2023 (обновлено: 15:11 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина
Западные страны спекулируют на теме гибели бизнесмена Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:23
2023-08-25T15:11
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
дмитрий песков
владимир путин
россия
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Западные страны спекулируют на теме гибели бизнесмена Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", — отметил представитель Кремля.По его словам, фактов по авиакатастрофе пока немного, следствию предстоит разобраться в причинах трагедии."Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", — подчеркнул Песков.Представитель Кремля добавил, что итоги расследования опубликуют после проведения всех необходимых экспертиз.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html
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крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин, россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина

Песков: Запад спекулирует на гибели Пригожина и лжет о причастности Кремля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Западные страны спекулируют на теме гибели бизнесмена Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", — отметил представитель Кремля.
По его словам, фактов по авиакатастрофе пока немного, следствию предстоит разобраться в причинах трагедии.
"Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", — подчеркнул Песков.
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Представитель Кремля добавил, что итоги расследования опубликуют после проведения всех необходимых экспертиз.

Крушение частного самолета Пригожина

Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Крушение частного самолета в Тверской областиЕвгений ПригожинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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