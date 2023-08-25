https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина

Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина

Западные страны спекулируют на теме гибели бизнесмена Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:23

2023-08-25T13:23

2023-08-25T15:11

крушение частного самолета в тверской области

евгений пригожин

дмитрий песков

владимир путин

россия

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Западные страны спекулируют на теме гибели бизнесмена Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", — отметил представитель Кремля.По его словам, фактов по авиакатастрофе пока немного, следствию предстоит разобраться в причинах трагедии."Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", — подчеркнул Песков.Представитель Кремля добавил, что итоги расследования опубликуют после проведения всех необходимых экспертиз.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html

https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин, россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)