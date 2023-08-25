https://ria.ru/20230825/sovbez-1892195341.html

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:23

2023-08-25T13:23

2023-08-25T17:25

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом.Совещание проходило в режиме видеосвязи."У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом", — сказал Путин.

https://ria.ru/20230215/sootechestvenniki-1852177943.html

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владимир путин, совет безопасности рф