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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023
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13:23 25.08.2023 (обновлено: 17:25 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/sovbez-1892195341.html
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:23
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владимир путин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом.Совещание проходило в режиме видеосвязи."У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом", — сказал Путин.
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владимир путин, совет безопасности рф
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с Совбезом и обсудил поддержку россиян за границей

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом.
Совещание проходило в режиме видеосвязи.
"У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом", — сказал Путин.
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15 февраля, 14:45
 
Владимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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