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Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer - РИА Новости, 25.08.2023
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00:24 25.08.2023 (обновлено: 00:44 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/soboleznovaniya-1892110543.html
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer - РИА Новости, 25.08.2023
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:24
2023-08-25T00:44
россия
донецкая народная республика
тверь
владимир путин
евгений пригожин
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области."Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.Путин отметил, что знал основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов и не только для себя, но и для общего дела."Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - подчеркнул Путин. "Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил он.Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы под Тверью, дело доведут до конца, заверил президент. Он добавил, что сейчас проводятся экспертизы — технические, генетические, на это нужно время.Восприняли с большим сопереживаниемВрио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил Путину, что с тревогой и большим сопереживанием воспринял информацию о гибели в автокатастрофе Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер".Он напомнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" освобождали Артемовск."Погибли еще и "ребята-вагнеры" (в авиакатастрофе - ред.), а для нас (они участвовали - ред.) при освобождении Артемовска", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность в том, что "специалисты разберутся (в причинах катастрофы – ред.)".Ориентироваться на фактыГлава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ."Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Крушение самолета под ТверьюПо данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, тверь, владимир путин, евгений пригожин, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Тверь, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer

Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших при катастрофе Embraer

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
«
"Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.
Путин отметил, что знал основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов и не только для себя, но и для общего дела.
"Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - подчеркнул Путин. "Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил он.
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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы под Тверью, дело доведут до конца, заверил президент. Он добавил, что сейчас проводятся экспертизы — технические, генетические, на это нужно время.

Восприняли с большим сопереживанием

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил Путину, что с тревогой и большим сопереживанием воспринял информацию о гибели в автокатастрофе Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер".
Он напомнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" освобождали Артемовск.
«
"Погибли еще и "ребята-вагнеры" (в авиакатастрофе - ред.), а для нас (они участвовали - ред.) при освобождении Артемовска", - сказал Пушилин.
Он выразил уверенность в том, что "специалисты разберутся (в причинах катастрофы – ред.)".
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Ориентироваться на факты

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ.
"Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Крушение самолета под Тверью

По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаТверьВладимир ПутинЕвгений ПригожинДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской областиПроисшествия
 
 
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