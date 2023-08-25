https://ria.ru/20230825/sluchevsk-1892165928.html
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск - РИА Новости, 25.08.2023
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск
Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:33
2023-08-25T11:33
2023-08-25T11:33
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. "Обстрел по селу был примерно в девять часов вечера, на земле остались разрывы от танковых снарядов. Три снаряда по селу и два по пропускному пункту "Погар", он находится в километре от села Случевск, никто не пострадал", – сказал Цыганок. Село Случевск Погарского района периодически попадает под обстрелы со стороны Украины, а в начале апреля, как сообщал губернатор Александр Богомаз, пограничники в этом районе пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек.
https://ria.ru/20230825/oblomki-1892155728.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск, никто не пострадал
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок.
"Обстрел по селу был примерно в девять часов вечера, на земле остались разрывы от танковых снарядов. Три снаряда по селу и два по пропускному пункту "Погар", он находится в километре от села Случевск, никто не пострадал", – сказал Цыганок.
Село Случевск Погарского района периодически попадает под обстрелы со стороны Украины
, а в начале апреля, как сообщал губернатор Александр Богомаз
, пограничники в этом районе пресекли попытку проникновения на территорию РФ
украинской ДРГ в количестве 20 человек.
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