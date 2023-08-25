https://ria.ru/20230825/sluchevsk-1892165928.html

Украинский танк обстрелял брянское село Случевск

Украинский танк обстрелял брянское село Случевск - РИА Новости, 25.08.2023

Украинский танк обстрелял брянское село Случевск

Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:33

2023-08-25T11:33

2023-08-25T11:33

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. "Обстрел по селу был примерно в девять часов вечера, на земле остались разрывы от танковых снарядов. Три снаряда по селу и два по пропускному пункту "Погар", он находится в километре от села Случевск, никто не пострадал", – сказал Цыганок. Село Случевск Погарского района периодически попадает под обстрелы со стороны Украины, а в начале апреля, как сообщал губернатор Александр Богомаз, пограничники в этом районе пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек.

https://ria.ru/20230825/oblomki-1892155728.html

брянская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, брянская область