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Украинский танк обстрелял брянское село Случевск - РИА Новости, 25.08.2023
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11:33 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/sluchevsk-1892165928.html
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск - РИА Новости, 25.08.2023
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск
Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:33
2023-08-25T11:33
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. "Обстрел по селу был примерно в девять часов вечера, на земле остались разрывы от танковых снарядов. Три снаряда по селу и два по пропускному пункту "Погар", он находится в километре от села Случевск, никто не пострадал", – сказал Цыганок. Село Случевск Погарского района периодически попадает под обстрелы со стороны Украины, а в начале апреля, как сообщал губернатор Александр Богомаз, пограничники в этом районе пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек.
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Украинский танк обстрелял брянское село Случевск

Украинский танк обстрелял брянское село Случевск, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли из танка село Случёвск Брянской области, в результате обстрела пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок.
"Обстрел по селу был примерно в девять часов вечера, на земле остались разрывы от танковых снарядов. Три снаряда по селу и два по пропускному пункту "Погар", он находится в километре от села Случевск, никто не пострадал", – сказал Цыганок.
Село Случевск Погарского района периодически попадает под обстрелы со стороны Украины, а в начале апреля, как сообщал губернатор Александр Богомаз, пограничники в этом районе пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек.
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