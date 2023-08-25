https://ria.ru/20230825/skelet-1892120131.html
Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе - РИА Новости, 25.08.2023
Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Полиция индийского города Корба нашла под проезжей частью автомагистрали останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести в конце 2018 года,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:17
2023-08-25T04:17
2023-08-25T08:18
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Полиция индийского города Корба нашла под проезжей частью автомагистрали останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести в конце 2018 года, сообщает газета Indian Express.Как пишет издание, скелет женщины обнаружили завернутым в одеяло. На момент гибели ей было около 30 лет, она работала телеведущей на одном из местных каналов.По мнению полицейских, Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем, 37-летним фитнес-инструктором, который затем с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали. Возможной причиной преступления стали финансовые разногласия.В начале недели все трое подозреваемых были арестованы, после этого удалось установить примерное место захоронения погибшей. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи соберут образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.
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в мире, индия, чхаттисгарх
В мире, Индия, Чхаттисгарх
Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
В Индии под шоссе нашли останки пропавшей пять лет назад телеведущей Лашкар
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Полиция индийского города Корба нашла под проезжей частью автомагистрали останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести в конце 2018 года, сообщает газета Indian Express
.
Как пишет издание, скелет женщины обнаружили завернутым в одеяло. На момент гибели ей было около 30 лет, она работала телеведущей на одном из местных каналов.
По мнению полицейских, Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем, 37-летним фитнес-инструктором, который затем с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали. Возможной причиной преступления стали финансовые разногласия.
В начале недели все трое подозреваемых были арестованы, после этого удалось установить примерное место захоронения погибшей. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи соберут образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.
СК проверяет информацию о найденных человеческих останках под Красноярском