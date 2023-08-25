https://ria.ru/20230825/sinod-1892259879.html

Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви

Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви - РИА Новости, 25.08.2023

Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви

Синод Русской православной церкви принял решение осудить действия митрополита Рижского и вся Латвии Александра, посчитав их направленными на разрушение... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:55

2023-08-25T16:55

2023-08-25T16:55

религия

латвия

владимир легойда

русская православная церковь

московская патриархия

московский патриархат

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение осудить действия митрополита Рижского и вся Латвии Александра, посчитав их направленными на разрушение церковного единства, сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Еще одно важное решение принято сегодня — это суждение о ситуации в Латвийской православный церкви. <…> В результате постановление сегодняшнего заседания следующее: осудить действия митрополита рижского и вся Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства", - заявил Легойда. Ранее на сайте РПЦ было опубликовано заявление управления Московской патриархии по делам епархий ближнего зарубежья, в котором сообщается, что 13 августа в Рижском кафедральном соборе ЛПЦ была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. В РПЦ подчеркнули, что возведение архимандрита Иоанна в сан епископа нарушает устав Русской православной церкви, а также что архиерейский собор РПЦ даст оценку этим действиям. В заявлении также отмечено, что сложные политические обстоятельства, в которых сегодня находится Латвийская православная церковь, не являются поводом для нарушения церковного единства. ЛПЦ в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В 2022 году сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны (и фактически - давлением на нее латвийских властей). В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что собор абсолютным большинством голосов поддержал внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений.

https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html

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латвия, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат