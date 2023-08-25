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Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви - РИА Новости, 25.08.2023
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Религия
 
16:55 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/sinod-1892259879.html
Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви
Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви - РИА Новости, 25.08.2023
Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви
Синод Русской православной церкви принял решение осудить действия митрополита Рижского и вся Латвии Александра, посчитав их направленными на разрушение... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:55
2023-08-25T16:55
религия
латвия
владимир легойда
русская православная церковь
московская патриархия
московский патриархат
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение осудить действия митрополита Рижского и вся Латвии Александра, посчитав их направленными на разрушение церковного единства, сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Еще одно важное решение принято сегодня — это суждение о ситуации в Латвийской православный церкви. &lt;…&gt; В результате постановление сегодняшнего заседания следующее: осудить действия митрополита рижского и вся Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства", - заявил Легойда. Ранее на сайте РПЦ было опубликовано заявление управления Московской патриархии по делам епархий ближнего зарубежья, в котором сообщается, что 13 августа в Рижском кафедральном соборе ЛПЦ была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. В РПЦ подчеркнули, что возведение архимандрита Иоанна в сан епископа нарушает устав Русской православной церкви, а также что архиерейский собор РПЦ даст оценку этим действиям. В заявлении также отмечено, что сложные политические обстоятельства, в которых сегодня находится Латвийская православная церковь, не являются поводом для нарушения церковного единства. ЛПЦ в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В 2022 году сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны (и фактически - давлением на нее латвийских властей). В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что собор абсолютным большинством голосов поддержал внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений.
https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html
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латвия, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат
Религия, Латвия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Московский Патриархат
Синод РПЦ осудил действия главы Латвийской православной церкви

Синод назвал действия митрополита Рижского Александра разрушением единства РПЦ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение осудить действия митрополита Рижского и вся Латвии Александра, посчитав их направленными на разрушение церковного единства, сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Еще одно важное решение принято сегодня — это суждение о ситуации в Латвийской православный церкви. <…> В результате постановление сегодняшнего заседания следующее: осудить действия митрополита рижского и вся Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства", - заявил Легойда.
Христорождественский собор в Риге - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
РПЦ отреагировала на действия Латвийской православной церкви
15 августа, 16:37
Ранее на сайте РПЦ было опубликовано заявление управления Московской патриархии по делам епархий ближнего зарубежья, в котором сообщается, что 13 августа в Рижском кафедральном соборе ЛПЦ была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. В РПЦ подчеркнули, что возведение архимандрита Иоанна в сан епископа нарушает устав Русской православной церкви, а также что архиерейский собор РПЦ даст оценку этим действиям. В заявлении также отмечено, что сложные политические обстоятельства, в которых сегодня находится Латвийская православная церковь, не являются поводом для нарушения церковного единства.
ЛПЦ в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В 2022 году сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны (и фактически - давлением на нее латвийских властей). В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что собор абсолютным большинством голосов поддержал внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений.
 
РелигияЛатвияВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосковский Патриархат
 
 
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